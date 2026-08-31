¿Quién es la politóloga Stéphanie Lavaux, nueva rectora de la Universidad del Rosario?

Stéphanie Lavaux vuelve a la Universidad del Rosario, pero esta vez para asumir uno de los cargos más importantes de la institución: fue elegida como su nueva rectora para el periodo 2026-2030.

La decisión se conoció este lunes 31 de agosto y estuvo a cargo del Colegio Elector, que respaldó su candidatura con 15 votos de un total de 19. Su elección cerró un proceso que comenzó con 15 candidaturas, siete de las cuales llegaron a la etapa de entrevistas y que terminó con dos finalistas: Lavaux y Miguel Francisco Diago Arbeláez.

¿Quién es Stéphanie Lavaux?

Lavaux es politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa. Nació en Toulouse, Francia, y ha construido buena parte de su carrera en el ámbito de la educación superior colombiana.

Su vínculo con la Universidad del Rosario se extendió durante más de 20 años. Allí fue profesora de carrera, directora de investigación, decana de la Escuela de Ciencias Humanas y vicerrectora académica. Desde esos cargos estuvo relacionada con procesos de transformación de la institución y con el fortalecimiento de áreas como la investigación y la innovación.

Ese recorrido hace que su llegada a la Rectoría tenga un elemento particular: no llega a una universidad que desconoce, sino a una institución en la que ya ocupó diferentes posiciones de responsabilidad.

Durante su paso por la Vicerrectoría Académica, por ejemplo, participó en la consolidación de un ecosistema de investigación orientado a fortalecer las capacidades de los profesores y a conectar la generación de conocimiento con los desafíos de la sociedad.

Su experiencia fuera del Rosario

Antes de regresar a la Rectoría, Lavaux también desarrolló parte de su carrera en otros escenarios de educación superior.

En los últimos años se desempeñó como vicerrectora general académica y de Asuntos Estudiantiles de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, desde donde continuó vinculada a procesos de gestión e innovación en educación superior.

También cuenta con experiencia internacional. Es autora de publicaciones en revistas científicas internacionales indexadas y vicepresidenta de la red internacional francófona de dirigentes universitarios, DG2. Además, participa en espacios relacionados con la cooperación y la gobernanza universitaria.

¿Qué propone para la Universidad del Rosario?

Uno de los temas que aparece con fuerza en la visión de Lavaux es el futuro de la educación superior frente a la inteligencia artificial.

Para la nueva rectora, el reto no consiste simplemente en incorporar nuevas tecnologías, sino en transformar la experiencia educativa para responder a un mundo que cambia rápidamente.

Su planteamiento es que la inteligencia artificial no significa el fin del papel de los profesores o de las universidades. Por el contrario, considera que puede ser una oportunidad para reforzar capacidades que siguen siendo esencialmente humanas, como el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía.

La apuesta también contempla fortalecer la investigación, la innovación y la proyección de la universidad. En su visión aparecen temas como el posicionamiento internacional, una mayor presencia regional, nuevos vínculos con el sector empresarial y un uso responsable y creativo de la inteligencia artificial.

En otras palabras, Lavaux plantea que el Rosario pueda mirar hacia el futuro sin tener que escoger entre tradición e innovación.

Después de conocerse la decisión, la nueva rectora aseguró que recibe la elección como una responsabilidad de servicio frente a la comunidad universitaria.

“Asumo esta confianza como lo que es: un mandato de servicio”.

Lavaux también destacó la importancia de trabajar en equipo y agradeció a Miguel Francisco Diago Arbeláez, quien llegó con ella a la etapa final del proceso.

La académica dejó además una frase que resume parte del rumbo que espera darle a su administración: “Prosperarán solamente las instituciones que se arriesgan a tomar decisiones sin poner en riesgo su esencia”.

¿Cuándo asumirá la Rectoría?

La posesión de Stéphanie Lavaux está prevista para el 25 de octubre de 2026 y estará a cargo del presidente de la República, en su calidad de Patrono de la Universidad.

Con su llegada comienza una nueva etapa para la Universidad del Rosario, que estará encabezada por una académica que conoce desde adentro buena parte de la historia reciente de la institución y que ahora tendrá el reto de conducirla frente a los cambios que atraviesa la educación superior.

Su experiencia en docencia, investigación, gestión universitaria e innovación educativa será el punto de partida para un periodo en el que la universidad busca mantener su identidad, pero al mismo tiempo responder a los desafíos que plantean la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas necesidades de la sociedad.