Comunidad despide a profesor fallecido tras accidente en Achí, sur de Bolívar

La comunidad educativa del sur de Bolívar despidió con tristeza a Roberto Martínez Chávez, un educador de 56 años que falleció después de sufrir un accidente de motocicleta cuando regresaba a su casa, luego de cumplir con su jornada laboral.

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El docente había construido una trayectoria ligada a la formación de niños y adolescentes en esta zona del departamento. Aunque era natural de Majagual, Sucre, llevaba varios años viviendo en Achí y actualmente ocupaba el cargo de coordinador en la Institución Educativa de San Jacinto del Cauca.

Su última jornada de trabajo terminó el viernes 28 de agosto. Después de salir del establecimiento educativo, tomó rumbo hacia Achí en su motocicleta. Sin embargo, el desplazamiento terminó en tragedia cuando, a corta distancia de su residencia, se produjo una colisión con otra motocicleta.

El impacto dejó al profesor gravemente lesionado. Personas que se encontraban en el sector lo auxiliaron y posteriormente fue llevado al centro asistencial de Achí, donde falleció pese a la atención recibida.

El accidente también dejó otras personas afectadas. Fay Esteban Puello Bustamante, quien se desplazaba en el segundo vehículo involucrado, sufrió heridas de consideración y permanece internado en una unidad de cuidados intensivos. Una menor de edad también habría resultado lesionada y continúa bajo valoración médica.

La muerte del educador provocó numerosas expresiones de solidaridad en Achí y San Jacinto del Cauca. Su cuerpo fue llevado a Achí, donde estudiantes, profesores, familiares y habitantes participaron en los actos de despedida.