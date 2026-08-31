Irán condena a muerte a dos mujeres por participar en protestas

Dos mujeres acusadas de participar en las protestas antigubernamentales de enero fueron sentenciadas a muerte en Irán, informaron grupos de derechos humanos, en un contexto de aumento de las ejecuciones de personas detenidas en las manifestaciones.

Ambas fueron condenadas en casos separados pero relacionados con incidentes en Isfahán, una ciudad del centro del país que fue un foco las protestas celebradas a nivel nacional y que alcanzaron su apogeo en las noches del 8 y 9 de enero.

En el contexto de la guerra con Estados Unidos, Irán ha ejecutado a 29 hombres por cargos relacionados con las protestas, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), que tiene sede en Noruega.

Hasta ahora, ninguna mujer ha sido ejecutada por las protestas, aunque Irán ha ahorcado a al menos 16 mujeres en lo que va de año por otros cargos, de acuerdo con el recuento de IHR.

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Taraneh Rahimi, de 20 años, fue condenada a muerte junto con nueve hombres por incidentes ocurridos en una plaza de Isfahán durante las protestas, en las que murieron dos personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, informaron el lunes el grupo Hengaw, radicado en Noruega, y la oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos.

Otros acusados en ese caso fueron condenados a hasta 36 años de prisión, incluida la hermana de Taraneh, Romina, agregaron.

Protestas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini. GettyImages / Anadolu Agency Ampliar Protestas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini. GettyImages / Anadolu Agency Cerrar

“Los abogados de los acusados no tuvieron acceso a una parte importante del expediente y objetaron que no se les había otorgado tiempo suficiente para revisar los documentos y las pruebas”, señaló HRANA.

Por su parte, Leila Abolhasani, una mujer de 43 años con dos hijos adolescentes, fue condenada por un tribunal de Isfahán por incendiar una tienda durante las protestas, según el observatorio legal Dadban y HRANA.

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Sus familiares lo niegan y aseguran que ella únicamente se encontraba allí filmando la tienda en llamas, según los grupos.

Pero fue condenada por el cargo de “librar una guerra contra Dios”, un delito capital. El caso ha sido enviado al Tribunal Supremo para su revisión.