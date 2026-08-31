TransCaribe inició validación de tarjetas para universitarios beneficiados con tarifa diferencial

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de TransCaribe, inició las jornadas de validación y registro de tarjetas para los estudiantes de educación superior que fueron seleccionados como potenciales beneficiarios de la Tarifa Diferencial del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

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Esta nueva etapa hace parte de la implementación progresiva del beneficio establecido mediante el Acuerdo 009 del Concejo Distrital, sancionado por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que contempla un subsidio de 1.000 pesos por viaje, equivalente al 25,64 % del valor del pasaje, para cerca de 27.000 cartageneros entre estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Antes de acercarse al Centro de Atención al Usuario (CAU), los estudiantes deberán confirmar que hacen parte del listado de potenciales beneficiarios a través del sitio web de la Alcaldía de Cartagena, en www.cartagena.gov.co/cmc, o mediante Catalina, el asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena a través de WhatsApp.

La consulta requiere ingresar el número de identificación y autorizar la verificación de la información. Aparecer en el listado como potencial beneficiario no reemplaza el proceso posterior de registro, validación y asociación de la tarjeta TransCaribe.

Una vez confirmada su selección, los estudiantes deberán acercarse al Centro de Atención al Usuario de TransCaribe, ubicado en Anita, Diagonal 35 #71-77, Patio Portal SITM.

La atención se prestará de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., por orden de llegada.

Para realizar el proceso deberán presentar su documento de identidad y su tarjeta TransCaribe en buen estado.

El proceso de registro y validación es fundamental para que, una vez se realice la asignación de los recursos, el subsidio pueda ser cargado posteriormente en la tarjeta de cada beneficiario.

Para garantizar una atención organizada, las jornadas se desarrollarán de acuerdo con el último dígito de la tarjeta de identidad o documento de identificación:

Lunes: terminados en 0 y 1.

Martes: terminados en 2 y 3.

Miércoles: terminados en 4 y 5.

Jueves: terminados en 6 y 7.

Viernes: terminados en 8 y 9.

La atención se realizará según orden de llegada, con 120 turnos disponibles en la mañana y 120 en la tarde.

“Invitamos a todos los estudiantes de educación superior que fueron seleccionados como potenciales beneficiarios a consultar previamente el listado y acercarse al CAU con su documento de identidad y su tarjeta TransCaribe en buen estado. Este registro es un paso fundamental para que podamos avanzar hacia la asignación del subsidio en sus tarjetas”, señaló la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

TransCaribe recuerda que no solicitará datos bancarios ni pagos para acceder a la Tarifa Diferencial. El beneficio es financiado por la Alcaldía Mayor de Cartagena y contempla un subsidio de 1.000 pesos por viaje, hasta dos viajes diarios, para los beneficiarios establecidos en el programa.

Los estudiantes que tengan inquietudes sobre el proceso pueden comunicarse con la línea de atención al usuario de TransCaribe a través de WhatsApp 333 220 6769.