Patrullajes entre Policía y Ejército permitieron recuperación de equino en Mompox, Bolívar

La tranquilidad de los habitantes del campo fue el objetivo de una jornada conjunta adelantada por la Policía Nacional y el Ejército Nacional en varios sectores rurales de Mompox, donde además fue recuperado un equino gracias a la información suministrada oportunamente por la comunidad.

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Desde horas de la mañana y durante la tarde, los uniformados recorrieron fincas y vías de los corregimientos de Vesubio, Ancón y La Rinconada, llevando la presencia institucional hasta zonas dedicadas principalmente a las actividades agrícolas y pecuarias.

En el despliegue participaron unidades de Policía Judicial, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), personal del Distrito de Policía Mompox y unidades motorizadas del Ejército Nacional, que realizaron patrullajes y acercamientos con propietarios, trabajadores y habitantes de las fincas.

Uno de los resultados de la jornada fue la recuperación de un equino, procedimiento que, de acuerdo con las autoridades, fue posible gracias al reporte inmediato y a la cooperación de la ciudadanía.

Durante las visitas también se entregaron recomendaciones para prevenir el hurto de semovientes, especialmente modalidades como el abigeato y el denominado “carneo”, que pueden afectar el patrimonio de ganaderos y pequeños productores de la región.

Asimismo, policías y militares socializaron medidas de autoprotección y recomendaciones para evitar ser víctimas de extorsión. A los habitantes les fueron compartidos los números de emergencia y canales de comunicación de las diferentes especialidades de la Policía Nacional para reportar oportunamente cualquier situación sospechosa.

“Seguiremos llegando hasta las fincas, corregimientos y sectores rurales de Bolívar, trabajando articuladamente con nuestras Fuerzas Militares y, especialmente, de la mano de la comunidad. La información ciudadana es fundamental para anticiparnos al delito, proteger el patrimonio de nuestros campesinos y brindarles mayor tranquilidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades destacaron que estos recorridos no solo permiten fortalecer la presencia institucional, sino también recopilar información de interés para la seguridad y estrechar la comunicación con las comunidades rurales. Policía y Ejército anunciaron que los patrullajes continuarán en la zona con el propósito de prevenir delitos y proteger a quienes viven y trabajan en el campo momposino.