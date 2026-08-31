Horóscopo hoy 31 de agosto del profesor Salomón: septiembre le permitirá triunfar a Leo

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este lunes 31 de agosto.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 31, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son personas estrictas y seguras, porque les gusta la estabilidad que les brinda esta mezcla en todos los campos de la vida.

El número de la suerte para los festejados será el 3098 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender cuatro velas pequeñas de color azul en un plato y por cada una de ellas, pida un deseo que se relacione con la salud, el amor, el dinero y la protección.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Rojo.

Rojo. Número del día: 1326.

1326. Recomendación: Realizar un sahumerio, para dejar todas las energías y empezar el mes con total renovación.

Realizar un sahumerio, para dejar todas las energías y empezar el mes con total renovación. Código sagrado para la protección: 88829, para el dinero y la prosperidad.

88829, para el dinero y la prosperidad. Fruta: Uvas oscuras.

Uvas oscuras. Decreto del día: “Hoy doy gracias a Dios de todo lo querecibi este mes”.

“Hoy doy gracias a Dios de todo lo querecibi este mes”. Lectura recomendada: Génesis 12:2.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 31 de agosto:

Aries

Hay que mantener la firmeza y dejar atrás el miedo, la inseguridad y las dudas. Se van a lograr las cosas propuestas y la estrella de la suerte estará a su favor. Para que las cosas sucedan, hay que mantener el pensamiento y la actitud enfocados en llegar a la meta.

Número: 1795.

Leo

Hay que romper con todo lo negativo y con aquellas cosas que no generaron satisfacción o alegría durante este mes. Es momento de dejar atrás la tristeza, los rencores, la nostalgia y los miedos para conquistar y enfocarse en lo que realmente se quiere.

Número: 7790.

Sagitario

Hay que recibir el mes con alegría y, desde el primero de septiembre, repetir: “Yo soy una persona triunfadora”. Hay muchas cosas que se van a conquistar y que saldrán a su favor, especialmente en la parte laboral.

Número: 3412.

Tauro

En el próximo mes hay que tener la seguridad de que septiembre será un periodo de mayor recuperación, fortaleza y equilibrio, lo que permitirá que llegue una gran bendición. Las personas nacidas bajo este signo tendrán mucho movimiento y realizarán varios viajes. Reciba el mes diciendo: “Tengo la plena seguridad de que en este mes todo lo voy a lograr”.

Número: 8074.

Virgo

Hay que recibir el mes con proyectos, pensando tanto en el presente como en el futuro. Se deben proyectar varias cosas, tanto materiales como emocionales, y durante los cinco primeros días de septiembre se podrá proyectar lo que se espera del resto del mes. Algunos estarán realizando cambios relacionados con finca raíz y estos saldrán a su favor.

Número: 0477.

Capricornio

Hay que pedirle al universo el dinero que se necesita y, durante el primer día del mes, decretar: “Me llega el dinero en cantidades más que suficientes”. Según la lectura, esto se cumplirá si se decreta desde el primer día. Algunos cambiarán de trabajo, pero deberán analizar la situación para tomar una decisión que brinde estabilidad y durabilidad.

Número: 8530.

Géminis

Para recibir el mes hay que fortalecer las relaciones familiares, pues lo que se invierta en la familia, tanto en el ámbito emocional como físico, traerá bendiciones. Con esto, la estrella de la suerte estará de su lado para atraer dinero, estabilidad y fortaleza. Hay que tener cuidado con el estrés.

Número: 1578.

Libra

Hay que recibir el mes con oración, agradecer por las cosas y comenzar septiembre bajo esa misma bendición. Con esto llegará el equilibrio, la prosperidad y la bendición para este nuevo mes. Algunos estarán emprendiendo negocios, los cuales tendrán buenos resultados.

Número: 0468.

Acuario

Se comenzará el mes con una reconciliación en el amor, por lo que hay que recibir septiembre con amor. La declaración debe ser: “Yo recibo este mes con amor”. Esto permitirá recibir el mes con bendición en todos los campos y ayudará a estabilizar la parte laboral, sentimental, financiera y de salud.

Número: 1118.

Cáncer

Hay que recibir el mes con sueños y decretar: “Mi sueño es septiembre es…”, pensando en cosas puntuales que se quieran lograr y que se puedan llevar a cabo durante este nuevo mes.

Número: 3318.

Escorpio

Hay que lanzarse a lo que venga, pues en algunos momentos las dudas pueden generar estancamiento. Es momento de actuar con energía, fuerza y decisión. Aunque hay envidias a su alrededor, las lograrán vencer; la carta del Sol les dará protección para alcanzar esa meta. Después de lanzarse, serán imparables.

Número: 9088.

Piscis

Hay que soltar las cargas que no corresponden. Querer ser bueno con todo el mundo solo produce cargas que no les pertenecen. Hay que ayudar, pero no cargar con nadie; el drama no alivia nada. Será necesario tener fuerza y voluntad para priorizar las ofertas de trabajo. La rueda de la fortuna estará de su lado.

Número: 1258.

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