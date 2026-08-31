CIGA cumple 10 años y reporta reducción de la saturación en urgencias de Medellín
El Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud, CIGA, cumple diez años de funcionamiento en Medellín, con un balance de cerca de dos millones de personas beneficiadas mediante la articulación entre EPS e IPS.
Medellín
Según la Secretaría de Salud de Medellín, entre enero y junio de este año el Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud (CIGA) gestionó 162.866 solicitudes y realizó 192.470 gestiones de acceso, con un promedio de más de 27.000 solicitudes mensuales.
Uno de los principales resultados reportados durante 2026 es la reducción de hasta 36,5 % en la saturación de los servicios de urgencias para pacientes clasificados en Triage IV y V, casos que pueden ser atendidos mediante servicios ambulatorios y consulta prioritaria.
Solo durante el primer semestre de 2026, el CIGA gestionó 162.866 solicitudes y realizó más de 192.000 gestiones de acceso a servicios de salud.
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La Secretaría de Salud de Medellín reportó que esta estrategia contribuyó a reducir hasta en 36,5 % la saturación de los servicios de urgencias en pacientes clasificados en Triage IV y V.
Una estrategia para descongestionar las urgencias
El CIGA nació en 2016 como respuesta a la sobreocupación de los servicios de urgencias y actualmente cuenta con rutas de atención materno-perinatal, pediátrica y de salud mental.
La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, señaló que la estrategia permite direccionar a los pacientes hacia servicios ambulatorios cuando su condición no requiere una atención de urgencias.
La Administración Distrital destacó que el reto continúa siendo garantizar un acceso oportuno a los servicios de salud, especialmente ante el aumento de pacientes con condiciones de mayor complejidad que llegan a las urgencias.