CIGA cumple 10 años y reporta reducción de la saturación en urgencias de Medellín

Medellín

Según la Secretaría de Salud de Medellín, entre enero y junio de este año el Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud (CIGA) gestionó 162.866 solicitudes y realizó 192.470 gestiones de acceso, con un promedio de más de 27.000 solicitudes mensuales.

Uno de los principales resultados reportados durante 2026 es la reducción de hasta 36,5 % en la saturación de los servicios de urgencias para pacientes clasificados en Triage IV y V, casos que pueden ser atendidos mediante servicios ambulatorios y consulta prioritaria.

Solo durante el primer semestre de 2026, el CIGA gestionó 162.866 solicitudes y realizó más de 192.000 gestiones de acceso a servicios de salud.

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La Secretaría de Salud de Medellín reportó que esta estrategia contribuyó a reducir hasta en 36,5 % la saturación de los servicios de urgencias en pacientes clasificados en Triage IV y V.

Una estrategia para descongestionar las urgencias

El CIGA nació en 2016 como respuesta a la sobreocupación de los servicios de urgencias y actualmente cuenta con rutas de atención materno-perinatal, pediátrica y de salud mental.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, señaló que la estrategia permite direccionar a los pacientes hacia servicios ambulatorios cuando su condición no requiere una atención de urgencias.

La Administración Distrital destacó que el reto continúa siendo garantizar un acceso oportuno a los servicios de salud, especialmente ante el aumento de pacientes con condiciones de mayor complejidad que llegan a las urgencias.