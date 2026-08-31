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¿Qué pasa con los 100 desmovilizados de las disidencias Farc en el Gobierno De la Espriella?

Armando Novoa, quien fue jefe negociador del gobierno de Gustavo Petro, habló en 6AM W sobre el futuro de los desmovilizados de los Comandos de Frontera, disidentes de las Farc, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República.

“Esas 99 personas que están en la ZUT de Putumayo y Valle del Guamuez han manifestado que mantienen una voluntad clara de hacer tránsito a la vida civil. Esa es la razón por la que dejaron sus armas y sus uniformes y suscribieron unos documentos de separación de Comandos de Frontera, liderada por alias ‘Araña’”, mencionó.

Explicó que ahora los desmovilizados están a la expectativa del marco judicial del nuevo gobierno para acogerse y someterse a la justicia.

“Esas personas están en estado de indefensión y la expectativa que hay es que puedan culminar el proceso que inició el 18 de junio de manera satisfactoria”, dijo.