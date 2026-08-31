Futbolista del Vasco da Gama es investigado en Brasil en operación contra tráfico de drogas y armas. Foto tomada de redes sociales.

La Policía Civil de Brasil realizó este lunes 31 de agosto una operación contra una presunta organización criminal vinculada al tráfico interestatal de drogas y armas. La iniciativa contempla el cumplimiento de órdenes judiciales en diferentes puntos de Río de Janeiro, entre ellos Barra da Tijuca y Vargem Grande.

Autoridades registraron apartamento del jugador y sede de entrenamiento del Vasco

Según informó el diario brasileño O Globo, agentes de la Policía Civil realizaron un registro en el apartamento de David Corrêa, delantero del Vasco da Gama, como parte de las diligencias.

Las autoridades también adelantaron procedimientos en el centro de entrenamiento del equipo, ubicado en Jacarepaguá, en la zona suroeste de Río de Janeiro.

Otro futbolista fue detenido durante la operación

Otro de los objetivos de la operación es el delantero Renyer Oliveira, quien pasó por las divisiones inferiores del Santos y actualmente juega en el Azuriz, equipo de Pato Branco, en el estado de Paraná.

De acuerdo con información citada por el medio brasileño, Renyer fue detenido durante el cumplimiento de una orden judicial en São Paulo por presunto desacato y resistencia a la autoridad.

De igual manera, las autoridades también analizan la posible participación de otros futbolistas profesionales y empresarios en la estructura investigada.