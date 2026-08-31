Shakira explica por qué eligió Madrid para su gira de conciertos en una carta en exclusiva a El País

La carta de Shakira que hoy lleva el diario El País lleva por título: En Madrid somos todos latinos.

En ella, la cantante colombiana explica uno de los motivos por los que ha elegido Madrid para su residencia de 12 conciertos, que arranca el próximo 18 de septiembre. Dice Shakira que todo empezó con dolor. Empezó cuando vio a mucha gente ser perseguida por el solo hecho de ser latina, familias obligadas a vivir con miedo. Y que, frente a esa situación, dice la cantante, la rabia es legítima. Pero que ella ha elegido responder con una celebración: Porque la respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo.

Y para esa celebración ha elegido Madrid. Porque dice que en Madrid ocurre algo que el mundo merece ver: “la inmigración latina no es tolerada, es celebrada. España la ha abrazado, y ese abrazo la ha hecho más joven, más pujante, más creativa. La integración conmueve por su naturalidad, quizás porque hace cinco siglos fueron los españoles quienes cruzaron el océano. Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo. De Madrid se dice que quien no es de ningún lado es de aquí”.

En su texto, la artista colombiana reflexiona también sobre la soledad en la era digital y el concepto de hispanidad.

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