Ejército destruyó depósito ilegal con explosivos de las disidencias en Briceño, Antioquia

Antioquia

El operativo fue adelantado por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 7, en desarrollo de operaciones ofensivas en esta zona del departamento. De acuerdo con la Séptima División del Ejército, en el lugar fueron encontrados 30 kilos de explosivo artesanal tipo R1, 20 detonadores, 40 metros de cordón detonante y dos artefactos explosivos improvisados con activación por radiofrecuencia.

También fueron incautados tres radios de comunicaciones, 30 baterías, cableado y otros elementos que, según las autoridades, serían utilizados para la fabricación, instalación y activación de explosivos.

En el depósito fueron encontrados además dos uniformes camuflados con insignias del grupo armado y un cuaderno de apuntes, entre otros elementos de intendencia.

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El Ejército aseguró que con esta operación se afecta la capacidad logística de la estructura armada y se evita que el material explosivo pueda ser utilizado contra la población civil o los integrantes de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en esta zona de Antioquia.

Las autoridades mantienen las operaciones militares en el norte del departamento contra las estructuras armadas que delinquen en esta región.