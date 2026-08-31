Dos capturados por presunto tráfico de marihuana en Regidor, sur de Bolívar

Lo que parecía un recorrido normal en motocicleta por Regidor, sur de Bolívar, terminó con dos hombres capturados luego de que uniformados de la Policía les encontraran marihuana durante un procedimiento de registro y control.

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De acuerdo con la información conocida, los uniformados de la Zona de Atención Policial interceptaron a los dos ciudadanos cuando se movilizaban en una motocicleta por este municipio.

Durante el procedimiento, los policías realizaron un registro a los ocupantes y hallaron en su poder dos envoltorios tipo bola que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Ante el hallazgo, los dos hombres fueron capturados y el estupefaciente quedó incautado. La motocicleta en la que se movilizaban también fue objeto de verificación por parte de las autoridades.

Según la Policía, al consultar los antecedentes de los capturados se estableció que ambos registran anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Seguimos fortaleciendo los controles en los municipios del sur de Bolívar para combatir el tráfico local de estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía a continuar suministrando información que nos permita sacar las drogas de nuestras calles y proteger especialmente a nuestros niños y jóvenes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que continuará con el respectivo proceso de judicialización.