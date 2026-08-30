¿Qué universidades ofrecen la carrera de Gastronomía en Colombia? Instituciones públicas y privadas

Las personas, después de terminar su bachillerato, buscan una carrera para continuar con sus estudios y una de ellas es gastronomía, la cual se ha mantenido vigente con el paso de los años.

La gastronomía es una carrera que estudia y aplica las técnicas culinarias, la ciencia de los alimentos, la gestión empresarial y la cultura gastrónomica para diseñar experiencias culinarias y administrar negocios de hostelería y restaurantes.

La carrera de gastronomía suele durar entre 1 y 5 años, dependiendo de su nivel de formación, ya se técnico, tecnólogo y profesional, y se puede estudiar tanto en instituciones privadas como públicas.

Instituciones y universidades públicas

Universidad del Tolima: Cuenta el programa Profesional en Gastronomía, una opción pública reciente enfocada en la ciencia, la cultura y la transformación territorial.

Cuenta el programa Profesional en Gastronomía, una opción pública reciente enfocada en la ciencia, la cultura y la transformación territorial. SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje): A pesar de que no es una universidad tradicional, es la principal institución pública del país y ofrece programas técnicos y tecnológicos gratuitos en cocina y áreas afines a nivel nacional.

A pesar de que no es una universidad tradicional, es la principal institución pública del país y ofrece programas técnicos y tecnológicos gratuitos en cocina y áreas afines a nivel nacional. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: Ubicada en Bogotá, tiene programas y trayectoria en áreas relacionadas con la hotelería, el turismo y la gastronomía.

Instituciones y universidades privadas

Universidad de La Sabana: Cuenta con el pregrado en Gastronomía en Bogotá (Chía) y está enfocado en la gestión, ciencia y cultura culinaria.

Cuenta con el pregrado en Gastronomía en Bogotá (Chía) y está enfocado en la gestión, ciencia y cultura culinaria. Universidad ECCI: Tiene el programa Profesional en Gastronomía en Bogotá con enfoques en sostenibilidad y diseño de productos.

Tiene el programa Profesional en Gastronomía en Bogotá con enfoques en sostenibilidad y diseño de productos. Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB): Ofrece el pregrado en Gastronomía y Alta Cocina en la región oriental.

Ofrece el pregrado en Gastronomía y Alta Cocina en la región oriental. Fundación Universitaria del Área Andina (Áreandina): Cuenta con el programa profesional en Gastronomía y Culinaria por ciclos propedéuticos en Bogotá.Universidad Libertadores: Cuenta con formación profesional en el área de gastronomía.

Otras instituciones especializadas

Escuela Gatos Dumas en Bogotá.

Instituto Superior Mariano Moreno en Bogotá y Medellín.

Colegiatura Colombiana en Medellín.

LCI Bogotá.

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