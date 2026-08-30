El último balance de Nepal eleva el total de muertos a 750 en ambos lados de la frontera

Nepal y China contabilizan este domingo al menos 750 muertos en la violenta riada del pasado miércoles, después de que las autoridades nepalíes sumaran 59 fallecidos en su última actualización, mientras las listas de desaparecidos a ambos lados de la frontera suman ya 3.044 personas sin localizar.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) confirmó que hay más de 2.498 personas de las que no se sabe nada desde el desastre en territorio nepalí, tras elevar a 589 los ciudadanos extranjeros desaparecidos.

A primera hora de hoy, China elevó a 16 los fallecidos reportados en la vertiente tibetana, mientras las autoridades siguen buscando a 564 desaparecidos en su territorio.

El boletín de Nepal informa de al menos 242 heridos y asegura que se han desplegado equipos médicos quirúrgicos en las zonas afectadas.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.

Nepal afirma que ya ha rescatado a 8.186 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros.

Los cuerpos que no se han podido identificar están en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado a ser sepultados algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.

Un nuevo corrimiento forma otra represa natural

Mientras, un nuevo corrimiento de tierra detectado aguas abajo de la represa natural formada tras la riada está creando otra acumulación de agua que obligó a trasladar a los equipos de rescate próximos al paso fronterizo de Gyirong.

El Ministerio chino de Gestión de Emergencias informó este domingo de que drones de vigilancia detectaron durante la noche del sábado al domingo un desprendimiento en una ladera situada unos 2,8 kilómetros aguas abajo de la represa natural formada tras el siniestro.

El material desprendido bloqueó parcialmente el cauce y formó una nueva barrera, tras la cual está comenzando a acumularse agua, según la televisión estatal CCTV.

Ante el nuevo riesgo, el Ministerio reunió a especialistas para evaluar la evolución de la barrera y ordenó trasladar a una zona segura al personal que participaba en las operaciones de rescate cerca del paso fronterizo de Gyirong, situado entre Nepal y la región del Tíbet (suroeste de China) y que quedó completamente arrasado por la riada.

Las autoridades mantienen desplegados drones de reconocimiento para vigilar tanto esta nueva acumulación como la evolución de la represa formada anteriormente aguas arriba.