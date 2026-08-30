Cinco capturados señalados de integrar red de apoyo al terrorismo del ELN en Arauca

Una operación del Ejército, la Armada, la Policía y la Fiscalía dejó cinco capturados señalados de participar en homicidios selectivos contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil en Arauca. Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Pavo’, ‘Ángela’, ‘Pepón’, ‘Diomedes’ y ‘Yeco’, serían integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión ‘Rafael Villamizar’, del Frente ‘Domingo Laín Sáenz’ del ELN.

El resultado se produjo después de más de ocho meses de investigación. La Fiscalía ordenó tres allanamientos en diferentes inmuebles del casco urbano de Arauca, donde fueron capturadas dos personas e incautadas una pistola calibre 7,65 milímetros y un revólver calibre 38. A estos detenidos les fue imputado el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La investigación permitió además expedir tres órdenes de captura por concierto para delinquir con fines de homicidio. Dos fueron materializadas en Arauca y la tercera en Medellín, por lo que el operativo terminó con cuatro detenidos en Arauca y uno en la capital antioqueña.

Las autoridades establecieron que cuatro de los cinco investigados estarían relacionados con diferentes homicidios selectivos, entre ellos el asesinato del subintendente de la Policía Jorge Armando Tapias Pinto, ocurrido el 13 de septiembre de 2025, además de otros hechos violentos registrados en el municipio de Arauca.

Los cinco capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización, mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad individual en los homicidios y demás acciones atribuidas a esta red del ELN.