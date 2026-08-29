MinTransporte aplaza entrada en operación de los CALE y revisará sus costos: ¿Cuál es el motivo?

El Ministerio de Transporte aplazó la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, CALE, que fueron creados para verificar de manera independiente las habilidades de quienes buscan obtener o recategorizar una licencia de conducción.

La decisión fue adoptada mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026 y busca revisar la estructura del modelo y los costos que tendrían que asumir los ciudadanos.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

¿Cuánto podría costar una licencia de conducción en caso de que se acepte la entrada de funcionamiento de los CALE?

Según el Ministerio, actualmente obtener una licencia puede costar alrededor de 1,4 millones de pesos, pero con la entrada en funcionamiento de los CALE el valor podría llegar a 2,2 millones, es decir, hasta 800 mil pesos adicionales.

La entidad también anunció que revisará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la legalidad del contrato y si los costos asociados al modelo realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.

Finalmente. el Ministerio aclaró que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente y será cumplida. La revisión se realizará respetando el debido proceso y una vez concluya, se informarán las decisión final.