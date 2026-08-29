“Es muy importante estabilizar la ciudad”: alcalde de Quibdó tras inundaciones

Rafael Bolaños, alcalde de Quibdó, entregó un balance tras las inundaciones en la ciudad y pidió ayuda al Gobierno Nacional

El alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños Pino, pasó por los micrófonos del Noticiero Caracol, donde entregó un balance de los daños en la ciudad, tras las inundaciones de las últimas horas, e hizo un llamado al Gobierno Nacional.

“No salimos de una y pues pasan estas situaciones que son muy recurrentes en la ciudad. Este es uno de las de los sitios donde más llueve en el mundo y, obviamente, al tener tantas situaciones complejas, a causa del terremoto, hemos tenido muchas afectaciones que se han exacerbado con las lluvias de las últimas semanas”, expresó el mandatario local.

El alcalde señaló que está esperando el reporte del IDEAM y manifestó que se muestran muy ilusionados con la reconstrucción de la ciudad, pero para eso realizó primero una petición.

“Hay una situación que debemos de todas maneras hablarla en estos medios, y es que nosotros estamos muy ilusionados con la reconstrucción de la ciudad, pero hasta que la ciudad no se estabilice no podemos hablar en firme de reconstrucción. Es primero el paso uno que el paso dos”, explicó.

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