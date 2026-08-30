Tenemos una preocupación grande: alcalde de Totoró, Cauca, por sismos en el área del Volcán Puracé

El alcalde de Totoró, en el departamento del Cauca, Jorge Luis Pizo Andela, y habló de la situación que se vive en el municipio, tras los sismos registrados en la zona de influencia del volcán Puracé

El alcalde de Totoró, en el departamento del Cauca, Jorge Luis Pizo Andela, pasó por los micrófonos del Noticiero Caracol y habló de la situación que se vive en el municipio, tras los sismos registrados en la zona de influencia del volcán Puracé.

“Desde el día de ayer (29 de agosto), cuando empezaron estos sismos muy seguidos y se fueron intensificando. Tenemos un registro, de acuerdo con el director del Observatorio Vulcanológico de Popayán, tenemos 10 sismos, el último con el mayor pico de 4,3 de magnitud, donde se prendieron todas las alarmas porque casi fueron constantes y en la inmediatez del tiempo. El último fue a las 11:37 p.m.”, explicó.

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El mandatario afirmó que los sismos se sintieron fuerte y, según la explicación de expertos, esto se debe a que es un fenómeno de enjambres sísmicos, los cuales se concentran y se van dando.

De igual manera, tras el Consejo Municipal, Pizo Andela aclaró que la actividad sísmica no fue de 50, sino que fueron 500 de acuerdo con la escala del Servicio Vulcanológico.

“Estamos evaluando los temas, recibiendo la información exacta, veraz, porque tal vez lo que ocurrió aquí en Totoró, en ese enjambre sísmico, no se ha podido establecer que tenga relación directa con el volcán (Puracé) ni con el terremoto en el Chocó, sino que se debe a un tema de fallas geológicas que hay bastantes en la zona”, manifestó.

Por otra parte, el alcalde de Totoró contó que, por el momento, no se ha contemplado evacuaciones de las personas que habitan cerca al volcán, ya que por el momento no tiene mayores alteraciones, de acuerdo con el monitoreo Observatorio Vulcanológico de Popayán.

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Asimismo, el mandatario local señaló que están haciendo visitas y realizando los censos para tener el reporte oficial de los afectados por los movimientos sísmicos presentados en la zona.

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