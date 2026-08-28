‘Soldaditos Azules’ apoyan recuperación tras terremoto e incendios en Tolima: ¿cómo operan?

Colombia

En medio de los incendios que se han registrado en diferentes municipios del Tolima en los últimos días y de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto, la empresa Ibagué Limpia y Ambiental puso a disposición su capacidad operativa para apoyar las labores de limpieza y recuperación mientras los organismos de socorro atienden las emergencias.

De acuerdo con lo ordenado por la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y del gerente Fernando Sáenz, la empresa informó que ha mantenido disponibles sus equipos y personal para acompañar las acciones de las autoridades ante situaciones que requieran apoyo operativo.

Para ello, los llamados ‘Soldaditos Azules’, quienes habitualmente realizan labores de mantenimiento, recuperación y embellecimiento de diferentes espacios de la ciudad, se están encargando de apoyar la recuperación de los espacios.

Cabe recordar que Ibagué Limpia y Ambiental ya ha participado en intervenciones después de incendios estructurales registrados en la capital tolimense. En el pasado, los ‘Soldaditos Azules’ han apoyado en sectores como Los Álamos, Palermo, Calarcá y la zona de la calle 21 con carrera Cuarta.

En estos casos, el personal se encargó principalmente de actividades de limpieza y retiro de materiales afectados, una vez las condiciones permitieron realizar la intervención.

¿Cómo operan los ‘Soldaditos Azules’ en medio de las emergencias?

La tarea de los ‘Soldaditos Azules’ entra a operar en la etapa posterior a la emergencia.

Después de que los organismos de socorro controlan el incendio y se determina que existen condiciones de seguridad para ingresar a las zonas afectadas, el personal de Ibagué Limpia y Ambiental entra a apoyar las labores de limpieza y recuperación.

Estas actividades incluyen el retiro de residuos, escombros y materiales afectados por las llamas, así como el despeje de espacios públicos y viviendas.

En los casos en que las viviendas resulten afectadas, los equipos pueden apoyar a las familias en el retiro de muebles, enseres y otros elementos destruidos o comprometidos. Por otra parte, también ayudan a separar aquellos objetos que todavía puedan ser recuperados.

Cabe resaltar que la empresa ha aclarado que el trabajo de los ‘Soldaditos Azules’ no reemplaza las labores de los organismos encargados de atender y controlar una emergencia. Dicha intervención está condicionada a que las autoridades determinen que el lugar es seguro para realizar trabajos de limpieza y recuperación