Policía incauta ketamina y soda cáustica en vía de Bolívar

Una caja de cartón cubierta con plástico negro terminó llamando la atención de los policías que realizaban controles en las carreteras de Bolívar. En su interior encontraron sustancias que ahora son objeto de investigación para determinar su procedencia y destino.

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El procedimiento se registró en el kilómetro 87 de la vía Sincelejo–Calamar, Ruta Nacional 2515, sector de la báscula de San Juan Nepomuceno, durante actividades adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar.

Los uniformados hicieron detener un camión de placas PUO-898, afiliado a la empresa de mensajería, y procedieron a verificar la carga que transportaba.

Durante la inspección apareció una caja cubierta con plástico negro. Al abrirla fueron encontrados 26 frascos con una sustancia líquida transparente que, preliminarmente, presentaría características similares a la ketamina.

De acuerdo con el reporte policial, los recipientes contenían en conjunto 2.600 mililitros, equivalentes a 26 frascos de aproximadamente 100 mililitros cada uno.

Como referencia de anteriores operaciones policiales, un frasco de ketamina de 100 mililitros ha sido estimado hasta en $600.000 en mercados ilegales. Bajo esa referencia, los 26 frascos podrían representar cerca de $15,6 millones, aunque el avalúo definitivo de este procedimiento deberá ser establecido por las autoridades competentes.

En la misma encomienda fueron encontrados dos recipientes con 700 gramos de una sustancia blanca que, por sus características iniciales, se asemejaría a soda cáustica.

La ketamina tiene usos médicos y veterinarios legítimos como anestésico. Sin embargo, las autoridades colombianas han advertido sobre su desvío hacia mercados ilegales y su presencia frecuente en mezclas comercializadas como “tusi” o “tusibi”.

Esto no significa que la sustancia incautada estuviera necesariamente destinada a fabricar tusi. Serán los análisis químicos y la investigación judicial los que permitan confirmar su composición y determinar para qué iba a ser utilizada.

Los 26 frascos y los dos recipientes fueron recolectados, embalados y rotulados siguiendo los protocolos de cadena de custodia. Posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación por el presunto delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

“Nuestros policías mantienen controles permanentes sobre los corredores viales de Bolívar para impedir que sustancias que pueden ser desviadas hacia actividades ilícitas lleguen a su destino. Continuaremos fortaleciendo estas acciones y trabajando con la Fiscalía para establecer el origen y destino de este cargamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Ahora los investigadores buscarán establecer quién envió la caja, desde dónde fue despachada y quién debía recibirla. Una encomienda aparentemente común terminó convertida en la pieza principal de una investigación que podría revelar qué había detrás de los 26 frascos que viajaban por las carreteras de Bolívar.