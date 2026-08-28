¿El ingreso de Petro a la lista Clinton se parece al caso de Samper? Robert S. Gelbard respondió

Robert S. Gelbard, diplomático estadounidense, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre el proceso 8.000 y la situación de Gustavo Petro y su familia dentro de la Lista Clinton.

¿El ingreso de Petro a la lista Clinton se parece al caso de Samper o es distinto?

Gelbard empezó destacando que es importante que las personas recuerden que “él era miembro activo del M-19, un grupo violento, terrorista, que hizo cosas horribles en Colombia”.

Además, señaló que la administración Trump ha usado y sigue usando la revocación de visas de una manera mucho más fácil y ligera que lo que hicieron ellos en el caso del presidente Samper.

“No creo que necesariamente Petro y la esposa merezcan que le hayan quitado la visa”, dijo. Aunque reconoció que no conoce los hechos.

“El proceso para remover la visa de Samper fue un paso bastante serio, que fue muy analizado al más alto nivel, con otros miembros del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, del Consejo Nacional del Departamento de Justicia, y Clinton finalmente tomó la decisión, así que no fue un proceso fácil ni que se haya tomado a la ligera”, agregó.

Y explicó que el presidente Donald Trump y su gente toman la decisión de quitar visas de una manera mucho más fácil sin ningún tipo de prueba, que según dice, son estándares que se deben seguir en los Estados Unidos para remover una visa. “Dudo que estos estándares se hayan seguido en el caso del presidente Gustavo Petro y su esposa,”, dijo, detallando que reconoce que no es partidario de ellos.