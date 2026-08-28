La empresa forestal Silvotecnia suspende operaciones tras ataque armado

Medellín, Antioquia

La empresa Silvotecnia anunció la suspensión indefinida de todas sus operaciones forestales en el norte de Antioquia, luego de un ataque armado ocurrido el miércoles 26 de agosto en predios de la Reforestadora El Guásimo.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la compañía, las labores forestales fueron atacadas por un grupo armado organizado. Aunque, según la empresa, ninguno de sus trabajadores resultó afectado físicamente, sí se registraron importantes daños materiales.

La compañía señaló que fueron destruidas y/o hurtadas varias máquinas utilizadas para las labores forestales, entre ellas tractores y retrocargadores. Silvotecnia calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo contra un proyecto productivo legal.

La compañía hizo un llamado a las autoridades civiles para reforzar la protección en la zona

Según la empresa, sus actividades generan empleo directo e indirecto para más de 800 personas, y tienen especial importancia económica para el corregimiento de Llanos de Cuivá y municipios como Santa Rosa de Osos, Yarumal y Angostura.

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La suspensión incluye actividades de viveros, establecimiento y mantenimiento de plantaciones, cosecha, mantenimiento de vías y diferentes acciones comunitarias que la empresa asegura haber desarrollado durante más de cuatro décadas en la región.

La compañía hizo un llamado a las autoridades civiles, militares y de Policía para reforzar la presencia institucional en la zona, garantizar la protección de la población y sus bienes, e investigar y esclarecer los hechos.

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