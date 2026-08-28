Conozca los cierres viales en Medellín durante los fines de semana

Medellín

Si tiene previsto movilizarse por Medellín este fin de semana, deberá estar atento a los cierres y restricciones viales a causa de la realización de eventos y obras de infraestructura.

La primera afectación se presentará este sábado 29 de agosto, entre las 5:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, en los sectores de Altavista Central y Buga Patio Bonito, en el corregimiento de Altavista y la Comuna 70. La restricción se realizará con motivo del Carnaval por la Vida. El recorrido comenzará en la calle 8A con carrera 112, cerca del Centro de Bienestar La Perla, y terminará en la Casa de Gobierno de Altavista.

Cierres del domingo

Para el domingo 30 de agosto están previstas nuevas restricciones debido al Festival del Descenso y Adrenalina 2026. La medida se aplicará entre las 3:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, en el tramo comprendido entre el estadero El Silletero y el Centro Comercial La Central. El cierre total de esta vía se realizará entre las 6:00 de la mañana y el mediodía.

Las autoridades recomiendan utilizar como alternativas la ruta por Pantanillo hacia la Variante y la avenida Las Palmas, o tomar el desvío por Perico.

Para el jueves 27 de agosto y hasta el 28 de septiembre se realizarán cierres nocturnos, entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, en la Autopista Norte, carrera 64C entre calles 111B y 111D. Debido a obras de acueducto de EPM y afectarán el carril occidental en sentido norte-sur.

Más información Durante la noche de este martes 25 de agosto, Chocó se sacudió de nuevo tras un nuevo sismo

Intervención en Parques del Río

También continuarán hasta el 27 de septiembre los cierres parciales durante las 24 horas en el soterrado occidental de Parques del Río, en sentido norte-sur, debido a labores de mantenimiento.

La intervención se realizará de manera escalonada sobre los siete carriles. No habrá cierre total ya que deberán permanecer habilitados al menos dos carriles y la ciclovía para garantizar la movilidad. La recomendación es salir con anticipación, consultar las rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.