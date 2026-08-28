Jóvenes de Bello diseñarán nuevos pasos peatonales para entornos escolares

Medellín, Antioquia

Con una propuesta que pone la creatividad de los jóvenes al servicio de la seguridad vial. La Alcaldía de Bello busca transformar los tradicionales pasos de cebra de la ciudad. La iniciativa pretende renovar la demarcación peatonal en los alrededores de las instituciones educativas con diseños y patrones innovadores.

El secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya Osorio, explicó que el objetivo principal es garantizar pasos más seguros para las comunidades educativas durante los horarios de ingreso y salida de los colegios.

La propuesta hace parte de la estrategia Corredores de Tránsito Seguro y cuenta con el acompañamiento de las secretarías de Inclusión Social, Cultura y Educación, además del proyecto Marca Ciudad. La intervención busca combinar creatividad juvenil, identidad local y seguridad vial en las calles de Bello.

Estudiantes serán protagonistas del diseño

La estrategia comenzará en las 31 instituciones educativas que cuentan con Patrulla Escolar de Seguridad Vial. Para definir las nuevas propuestas, la Secretaría de Movilidad realizó un taller de cocreación con cerca de 55 estudiantes y docentes de 14 colegios, quienes aportaron ideas sobre formas y colores para los nuevos cruces peatonales.

Los diseños que surjan de este proceso servirán como base para intervenir los pasos peatonales. La Alcaldía espera que los estudiantes y las comunidades se apropien de estos espacios y que, al mismo tiempo, los demás actores viales respeten estas zonas destinadas al tránsito seguro de los peatones.