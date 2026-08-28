Incautan cuatro kilos de marihuana transportados por encomienda en Bolívar

Parecía una encomienda más entre las decenas de paquetes que viajaban rumbo a Cartagena. Pero hubo algo que no pudieron esconder dentro de aquella caja de cartón: el olor a marihuana terminó delatando el cargamento.

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El hallazgo fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, durante actividades de registro y control a vehículos que circulan por los principales corredores viales del departamento.

Los policías detuvieron un camión perteneciente a una empresa de mensajería que cubría la ruta Sincelejo–Cartagena y comenzaron la inspección de las encomiendas transportadas.

En medio del procedimiento, los uniformados percibieron un fuerte olor proveniente de una de las cajas. La sospecha llevó a realizar una verificación más detallada del paquete.

Al revisar la encomienda, las autoridades encontraron en su interior una sustancia vegetal que, por sus características, se asemejaría a marihuana. El cargamento alcanzó un peso aproximado de cuatro kilogramos.

La droga fue incautada y puesta a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las labores para establecer quién despachó la encomienda, desde qué lugar fue enviada y quién debía recibirla en su destino final.

“Los controles en las carreteras de Bolívar son permanentes y están orientados a cerrarles el paso a quienes pretenden utilizar vehículos de transporte y empresas de mensajería para movilizar sustancias ilícitas. Seguiremos fortaleciendo estas acciones en nuestros corredores viales”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Lo que pretendía llegar a Cartagena escondido entre paquetes terminó su recorrido antes de tiempo. Esta vez no fue una llamada ni una denuncia la que puso a los policías sobre la pista: fue el inconfundible olor que salía de una caja de cartón.