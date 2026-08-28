Estudiantes de un corregimiento de Anorí están en paro porque no tienen sede educativa

Niños afectados por la fakta de institución educativa en Anorí- foto suministrada por la comunidad

Anorí- Antioquia

La comunidad del corregimiento de Liberia en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, informó que los estudiantes están en paro desde el viernes 21 de agosto como protesta porque la sede educativa que estaban construyendo quedó a medias. En este momento, 260 menores están afectados desde el 2023, cuando demolieron la antigua sede.

“Los niños no han podido recibir sus respectivas clases como deben ser, sino que andan en las iglesias, en la caseta comunal y en diferentes puntos, así que no son adecuados para ellos recibir la educación”, manifestó Juan Carlos Polo, cacique de la comunidad Senu del corregimiento.

El líder afirma que la construcción de la nueva sede quedó suspendida hace unos tres años y se convirtió en un elefante blanco por la inversión perdida que se hizo y ahora los menores no cuentan con un lugar para recibir las clases y por ello sus padres decidieron no enviar a los menores a clases hasta que haya una respuesta.

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Sede educativa de Liberia que quedó sin terminar- foto suministrada por la comunidad Ampliar Sede educativa de Liberia que quedó sin terminar- foto suministrada por la comunidad Cerrar

“La manifestación está basada en eso, en exigir el derecho de la educación de nuestros niños y que la institución que se iba a hacer acá la terminen de hacer. La empezaron y la dejaron allí, prácticamente, deteriorada. Eso ahí no sirve para nada”.

Respuesta de la alcaldía

Caracol Radio contactó al alcalde Gustavo Silva para que explicara la versión sobre la problemática que existe con la sede que quedó a medio construir y que hoy está completamente abandonada. Además, se le preguntó cuál será la solución que está manejando para los casi 300 menores afectados en el corregimiento de Liberia Charcón.

Sede eduativa sin terminar en corregimoiento de

El mandatario manifestó que esta problemática la recibió de la alcaldía anterior y manifestó que en los documentos aparecía que había sido terminado en noviembre de 2023. Además, reconoció que el contratista incumplió y que ahí radica la dificultad para reactivar el proyecto, ya que luego de muchos trámites logró dar por terminado dicho contrato.

“Tienen toda la razón, yo también estaría bejuco, porque llevamos casi 3 años tratando de salvar ese proyecto que lo encontré prácticamente siniestrado. Y no he podido con el contratista, le reitero, ya le estamos levantando pólizas, estamos a punto de terminar ese convenio bilateral y reclamarle al contratista”, dijo el mandatario.

Agregó que tiene el compromiso de una vez solucionar el problema actual con el contratista que dejó abandonada la obra, organizar el nuevo contrato para terminar el colegio.

“Me siento muy dolido y muy aburrido, porque se nos está perdiendo la 2º etapa. Tenemos la 2º etapa ya diseñada, tenemos la 2º etapa de ese colegio muy adelante, con Mineros SA, pero hasta que no concluyamos la primera, no nos dejan empezar con la segunda”.

El pasado viernes 21 de agosto, la comunidad realizó una marcha por el corregimiento y este jueves 27 también realizaron otra protesta exigiendo una solución urgente