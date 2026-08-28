En Medellín la Fiscalía le realizó extinción de dominio al influencer Kevin Thobias

Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó este viernes, 28 de agosto, que fueron afectados con medidas cautelares cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama que, según las investigaciones, pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

Las medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión fueron adoptadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales.

De acuerdo con el ente acusador, los activos tienen un valor preliminar superior a 17.000 millones de pesos y fueron ocupados durante diligencias realizadas en Medellín, Antioquia, con apoyo de la Policía Nacional.

Entre los bienes se encuentra una mansión ubicada en el sector de El Poblado, que cuenta, según la Fiscalía, con cancha de tenis, sala de cine, lago, sauna y jacuzzi, además de otros elementos de lujo.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en el inmueble joyas, documentación de interés para la investigación y dinero en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera. La Fiscalía señaló que parte de estos elementos habría sido exhibida por Thobias en sus redes sociales, donde publicaba fotografías y videos relacionados con su estilo de vida.

¿Por qué es investigado?

Kevin Alex Thobias fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos y, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, es requerido por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

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Según la investigación financiera adelantada en Colombia, parte del patrimonio que habría sido constituido con recursos provenientes de las presuntas actividades ilícitas habría sido utilizado para adquirir inmuebles y vehículos, ya fuera para exhibir un determinado estilo de vida o para comercializarlos.

La Fiscalía indicó que las medidas adoptadas buscan afectar económicamente los bienes que estarían relacionados con ese patrimonio y avanzar en el proceso de extinción de dominio.