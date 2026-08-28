Convención bancaria: Diana Calderón moderó conversatorio sobre financiación y vivienda

En el marco de la Convención Bancaria #60 que se realiza en Cartagena, la directora de Hora 20 de Caracol Radio, Diana Calderón, lideró un conversatorio sobre cómo financiar la reactivación del sector vivienda en el país, y los grandes retos que tiene el Gobierno Nacional en este sentido, más allá del terremoto.

Al respecto, Mauricio Rosillo, Vicepresidente de Negocios del Grupo Bancolombia, se refirió sobre la tarifa especial del 8% EA en créditos hipotecarios para zonas afectadas por el sismo, destacando que “esto de cierta forma es un aporte solidario de las entidades financieras para resolver la situación extraordinaria del terremoto”. Aclaró que no es posible aplicar la misma tasa en el resto del país, porque amenazaría la rentabilidad del negocio.

Guillermo Herrera, Presidente de Camacol, también planteó interesantes reflexiones sobre la forma cómo encarar los desafíos del país en temas económicos, y dijo que no podemos solucionar la reconstrucción, el déficit y la reactivación con la misma bolsa. “Yo creo que la política ordinaria de vivienda es insuficiente. El reto del ministro de hacienda es que pongamos reglas claras, fuentes de financiación para saber cuánto ponen los hogares, cuánto ponen los territorios, cuánto ponen las cajas de compensación en una arquitectura financiera”, dijo el dirigente gremial.

Por su parte Catherine Lynch, Líder Global de Vivienda del Grupo Banco Mundial, indicó que la fortaleza de Colombia es que tiene capacidad para ejecutar rápidamente y que además, cuenta con un modelo descentralizado que adapta las soluciones a cada territorio. También mostró los ejemplos exitosos de ese plan que debe implementar la nación, hablando de casos como Turquía y Chile.

Para cerrar el conversatorio, los participantes coincidieron en que la recuperación del sector vivienda requiere una estrategia de largo plazo que combine recursos públicos y privados, mecanismos de crédito y una coordinación efectiva entre el Gobierno, las entidades territoriales y el sector financiero.