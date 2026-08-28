Cayó alias ‘El Negrito’ en Arjona por presunto caso de hurto

Lo que parecía un hurto rápido terminó en captura. En la calle de Los Cocos, en Arjona, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘El Negrito’, señalado de hurtarle un teléfono celular a una mujer.

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Según la información preliminar, el sujeto habría aprovechado un momento de descuido para apoderarse del equipo móvil. Sin embargo, la situación fue advertida y la reacción policial permitió interceptarlo antes de que pudiera escapar del sector.

La tensión aumentó cuando varios habitantes, molestos por lo ocurrido, intentaron agredir al presunto delincuente. Los uniformados intervinieron para controlar la situación, evitar que fuera linchado y garantizar que el procedimiento continuara por la vía judicial.

Durante la verificación de antecedentes se estableció que el capturado registra anotaciones judiciales por hurto, información que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes dentro del proceso.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la reacción de los uniformados y pidió a la ciudadanía evitar tomar justicia por mano propia.

“La reacción oportuna de nuestros policías permitió capturar a esta persona y, al mismo tiempo, proteger su integridad ante la intención de algunos ciudadanos de agredirlo. Invitamos a la comunidad a denunciar y permitir que sean las autoridades las encargadas de actuar conforme a la ley”, señaló el coronel Pinzón Poveda.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto, mientras avanzan las actuaciones judiciales para definir su situación.

La Policía reiteró el llamado a los habitantes de Arjona para que reporten oportunamente cualquier hecho delictivo y eviten enfrentarse directamente con los responsables. Una llamada a tiempo puede marcar la diferencia entre la fuga de un delincuente y una captura en flagrancia.