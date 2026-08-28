Autoridades conmemoraron un año del asesinato de los 13 policías atacados por el frente 36 en Amalfi

Medellín

El 21 de agosto del 2025 se reportó un ataque del frente 36 de las disidencias con explosivos contra helicóptero en el que se movilizaban 13 policías de la dirección de antinarcóticos, quienes murieron en el hecho reportado en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia. Una situación que enlutó a la institución y las familias de las víctimas.

Un año después de este hecho, las autoridades policiales y civiles, entre ellas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Amalfi, Wilmar Londoño, quien entregó una ofrenda floral. En el evento, el comandante de la Región de Policía No. 6. El general Henry Yesid Bello manifestó que seguirán trabajando para capturar a todos los responsables de este ataque.

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Policías asesinados en Amalfi- foto gobernación de Antioquia Ampliar Policías asesinados en Amalfi- foto gobernación de Antioquia Cerrar

“Nosotros los seguiremos combatiendo de manera conjunta con la Gobernación, con las Secretarías del Gabinete, con nuestra Fiscalía, y no vamos a descansar hasta capturar a cada uno de los integrantes de esa estructura 36 que segó la vida de nuestros 13 compañeros”.

Policías asesinados en Amalfi- foto gobernación de Antioquia

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un mensaje de sosiego a las familias de los policías asesinados.

“Lo mejor que podemos hacer nosotros es siempre orar por el sosiego, por la paz y la tranquilidad que estas familias deben tener en su corazón para poder continuar con su vida. Que los buenos recuerdos, que las buenas anécdotas, la honradez, la rigurosidad con la que ellos ejercieron su servicio sea lo que avive en nuestros corazones y en nuestros pensamientos”.

La solemne ceremonia fue acompañada de una eucaristía en la que se recordó la memoria de las víctimas.