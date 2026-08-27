Viceministro de Hacienda en Cartagena: “seguridad física y jurídica son claves para la inversión”

Viceministro de hacienda en Convención Bancaria: “seguridad física y jurídica son claves para la inversión

Andrés Quevedo Caro, viceministro de hacienda, habló por parte del Gobierno Nacional y entregó un mensaje al gremio financiero, reunido hasta el 28 de agosto en Cartagena como parte de la Convención Bancaria #60.

De acuerdo al funcionario, la seguridad física y jurídica es el ancla que permite que los inversionistas puedan poner sus ojos en países como Colombia. “En la medida que nosotros avancemos hacia esa posibilidad vamos a poder brindar las expectativas de crecimiento que incrementen nuestro PIB potencial, más allá de los niveles que históricamente hemos tenido”, destacó en un conversatorio.

Así mismo, para Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, los incentivos tributarios del sector privado no son la respuesta, mucho menos -aseguró- con el contexto fiscal que tiene Colombia actualmente.

Según la vocera del centro de investigación, hay que dar la conversación sobre un marco regulatorio propicio del país.