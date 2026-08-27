Tabla de posiciones de LaLiga: así quedó con la victoria de Barcelona sobre Athletic Club (Photo by David Ramirez/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

El FC Barcelona se puso al día en el calendario con su victoria por 2-0 sobre Athletic Club en duelo aplazado de la primera fecha de LaLiga 2026-27.

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El conjunto catalán fue muy superior a un rival valiente y, si no consiguió una victoria más holgada, fue por la fantástica actuación del guardameta visitante Unai Simón, clave para mantener a su equipo en el partido antes del segundo tanto de Fermín López, en el minuto 82, con el que los locales sentenciaron el envite.

Precisamente, la historia inició en el minuto 37. Pedri agarró el balón y trazó un pase vertical perfecto que cazó Raphinha, certero en el desmarque y fantástico en la definición. El brasileño marcó una diana propia de un delantero centro de altísimo nivel tras regatear a Simón y empujar el balón a la red sin oposición.

En la reanudación, las opciones del equipo de Terzic se desvanecieron con el tanto de Fermín López, que remató a placer una ‘asistencia’ de Aymeric Laporte. Simón, esta vez, ya estaba vencido. Tercer gol del mediapunta andaluz en los dos primeros partido de Liga, los mismos que suma Raphinha, que junto a la luz que aportó Pedri acabaron con la resistencia del visitante, que sigue sin puntuar en esta liga.

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