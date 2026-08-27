Medellín estrena los “trenes de la Biodiversidad” en el Metro para promover la conservación ambienta

Medellín

Dos trenes del Metro de Medellín se transformaron en aulas itinerantes para promover el cuidado de la fauna y flora local. La iniciativa, liderada por la Secretaría de Medio Ambiente y la Corporación Parque Arví, busca sensibilizar a miles de pasajeros sobre el patrimonio natural del Distrito bajo el lema “conocer para amar, amar para cuidar”.

La campaña visibiliza los esfuerzos de la ciudad por proteger sus ecosistemas a través del transporte público. La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que la estrategia busca generar conciencia ciudadana aprovechando los procesos de conservación, conectividad ecológica y renaturalización que actualmente se adelantan en el territorio.

Monitoreo y conservación de especies

El proyecto se respalda en el monitoreo constante con cámaras trampa, herramienta que permitió registrar más de 800 especies de aves, mamíferos e insectos en 2025. Julián Darío Álzate, director (e) del Parque Arví, añadió que solo en flora la ciudad supera las 4.000 especies identificadas dentro de sus 17 reservas protegidas.

A este trabajo de campo se suma la siembra de 197.000 árboles nativos, el mantenimiento de 20 corredores verdes y la instalación de pasos de fauna seguros. Asimismo, Medellín resguarda más de 4.300 hectáreas vinculadas a cuencas abastecedoras mediante compras públicas y el esquema de Pago por Servicios Ambientales.

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Educación ambiental sobre rieles

La presencia de estas especies estampadas en los vagones convierte al Metro en una vitrina para revalorizar la belleza del territorio. La estrategia proyecta que la educación ambiental se integre a la vida cotidiana de los usuarios mientras se desplazan por la ciudad.

Con esta intervención, Medellín reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección de sus recursos naturales. Los trenes ya están en circulación, extendiendo una invitación abierta a los ciudadanos para observar y cuidar la riqueza biológica que habita en la capital antioqueña.