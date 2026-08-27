Medellín como referente de turismo para Barranquilla: así lo logró la capital antioqueña

Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, hizo un repaso general del recorrido de Medellín de ser la ciudad más violenta del mundo a un referente de desarrollo en la región. | Foto: Caracol Radio

Juliana Velásquez, directora de ProAntioquia, tuvo un espacio dentro de la Cumbre Internacional Barranquilla Global Turismo y Ciudad. Allí, explicó la forma en la que la capital del Atlántico puede lograr el hito turístico que ha alcanzado Medellín en los últimos años.

La presentación partió con algunas cifras de importancia para dar contexto al desarrollo antioqueño reciente. Velásquez explicó que el departamento de Antioquia, con una población de casi siete millones de habitantes, cuenta con una participación del 15% en el PIB nacional y una tasa de desempleo del 7.5%. Entre sus actividades económicas principales, dijo, se encuentran el comercio, la industria manufacturera y la administración pública y defensa, además de poseer cerca de 250 mil empresas activas.

A su vez, el Área Metropolitana, según lo expuesto por la presidenta ejecutiva, posee cerca de 168 mil empresas y 4.2 millones de habitantes.

Todo este ecosistema configura un Hub de desarrollo regional que crece y se sostiene gracias al trabajo intersectorial que se desarrolla en esa zona Andina y del Caribe, explicó.

Los antecedentes

Velásquez también dio un repaso por la historia y los sucesos que marcaron a Medellín en las últimas décadas, como haber sido considerada en los noventa como la ciudad más violenta del mundo, debido al auge del narcotráfico en la época. Sin embargo, una vez superado eso, la capital paisa comenzó una carrera en ascenso, según dijo, llegando a revolucionar sectores como el transporte. Por ejemplo, sostuvo, el aeropuerto José María Córdoba pasó de operar al 35% de su capacidad en 1991 a hacerlo sobre el 140% actualmente.

Asimismo, indicó que la aparición de iniciativas como Arriba Mi Barrio, La Casa Amarilla, la Consejería Presidencial para Medellín y la misma ProAntioquia; que articula a la Alcaldía, la Gobernación, el sector privado y la academia para trabajar en pro del desarrollo social, fueron factores de cambio lo suficientemente determinantes como para iniciar procesos de desarrollo en medio de la violencia.

“Nosotros no estábamos preocupados por vender la ciudad, sino por vendernos la ciudad y darnos más razones para quedarnos”, aseguró.

Los grandes hitos

El desarrollo urbano de Medellín se presentó como símbolo de resiliencia en la Cumbre Barranquilla Global. | Foto: Alcaldía de Medellín Ampliar El desarrollo urbano de Medellín se presentó como símbolo de resiliencia en la Cumbre Barranquilla Global. | Foto: Alcaldía de Medellín Cerrar

La importancia de la planeación a largo plazo y la articulación entre lo público, lo privado y lo social formaron una parte indispensable del discurso de Velásquez y de lo que necesitó la ciudad para alcanzar sus objetivos.

La representante de ProAntioquia mencionó varios de los resultados de ese trabajo institucional que son expresión de desarrollo en diferentes ámbitos. Entre ellos, resaltó al Jardín Botánico de Medellín, Ruta N, el Metrocable, la reconstrucción de escenarios deportivos y proyectos en educación.

De esa manera, puso a la Comuna Trece como una muestra de la máxima expresión de la resiliencia de la ciudad antioqueña y aclaró como su renovación se ha convertido en un destino turístico emblemático a nivel mundial. “Antes de responder a la pregunta de cómo vendíamos Medellín, quisimos recomponer el tejido social que estaba tan degradado por un fenómeno de narcotráfico”, añadió.

Después de conseguir estos logros de desarrollo urbano, la conferencista relató que las instituciones trabajaron sobre cuatro puntos clave que las hicieron salir adelante; la transformación social como consecuencia de la transformación urbana, una perspectiva colectiva de lo público, la importancia del desarrollo económico y la apropiación de la narrativa de resiliencia en la ciudad.

La llegada orgánica del turismo

Juliana Velásquez explicó los planes que tiene ProAntioquia con las entidades territoriales para controlar el funcionamiento del turismo en el departamento. ! Foto: Caracol Radio Ampliar Juliana Velásquez explicó los planes que tiene ProAntioquia con las entidades territoriales para controlar el funcionamiento del turismo en el departamento. ! Foto: Caracol Radio Cerrar

Juliana Velásquez afirmó que gracias al desarrollo social que dio origen a la transformación urbana de Medellín el turismo empezó a crecer orgánicamente, es decir, sin una planeación por parte de la instituciones.

Esto hizo que la comunidad internacional pusiera la vista en Medellín para múltiples eventos de alto nivel, al igual que la llegada de nómadas digitales y otros tipos de habitantes estacionarios.

A partir de eso, y para mitigar los problemas que podrían generarse como el desplazamiento de la población local, la explotación sexual, entre otros, Velásquez afirmó que ProAntioquia planeó una estrategia estricta de seguimiento a su proyecto turístico, pasando por la actualidad de los últimos años, contemplando las proyecciones a futuro.

Entre estos proyectos, la conferencista nombró algunos como el desarrollo aeroportuario de la región, la proyección agroindustrial y portuaria del Urabá, apuestas en turismo sostenible, y medidas de protección democrática. El objetivo, según dijo Juliana Velásquez, es consolidar a Medellín como destino turístico de talla mundial en los próximos diez años.

Lo que busca Medellín ahora

Los hitos planteados y expuestos por ProAntioquia en esta cumbre consisten en conseguir una visión coordinada de turismo basada en ventajas comparativas, articular el sistema de información turística que caracteriza el perfil del turista en Medellín basado en datos, y promocionar el destino turístico integrado con el resto del Área Metropolitana.

El turismo de Medellín, según lo expone Velásquez, se caracteriza por hacer uso principal de sus recursos humanos, la cultura y el entretenimiento en lugar de depender de recursos naturales como playas y glaciares.

“Los colombianos gastamos 82 billones de pesos en recreación, cultura y deporte en 2025”, precisó Juliana Velásquez.

Con esto, buscan aprovechar, entre otras cosas, la entrada accesible de turistas centroamericanos al territorio nacional, la creciente y ya desarrollada industria del entretenimiento de la ciudad con conciertos, festivales, vida nocturna y distritos creativos. Lo cual, según la experta, posibilita el fortalecimiento turístico y general de la regiones aledañas como Urabá o el Área Metropolitana.

Con todo lo expuesto sobre el crecimiento antioqueño en esta cumbre en la ciudad de Barranquilla, la capital del Atlántico tiene la oportunidad de adaptar la hoja de ruta paisa a sus propias ventajas y necesidades y empezar a ejecutar planes de desarrollo con la misma ambición que ha llevado a Medellín a donde se encuentra hoy en el plano turístico.