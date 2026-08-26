Turismo en Colombia: cómo vender experiencias sin perder la identidad ni sacrificar los territorios

Así fue el análisis de la transformación de la industria del turismo y su rol en el posicionamiento regional de la capital del Atlántico en la Cumbre Internacional Barranquilla Global, Turismo y Ciudad. | Foto: Caracol Radio

El diseño de las experiencias turísticas fue uno de los debates en la Cumbre Internacional Barranquilla Global, Turismo y Ciudad. Por eso, la cita abrió un espacio para que referentes de la industria conversaran sobre la mejor forma de crear servicios que beneficien tanto a las comunidades como al medio ambiente.

Ahí, los expertos asistentes coincidieron en que para fortalecer el sector es necesario promover la transparencia entre los actores involucrados, de cara a mejorar las ofertas turísticas que adquieren los visitantes de la región Caribe. “Hay un trabajo enorme que hacer en materia de confianza, esa seguridad es fundamental construirla”, afirma Samy Bessudo, presidente de Aviatur.

Al respecto, José Pablo Arango, experto en branding y marketing territorial, hizo un llamado en el evento a mantener un equilibrio entre promoción y realidad, “no podemos caer en el cuento de que somos perfectos, de que no pasa nada, de que todo es divino”. Para él, hay que ser honestos con los servicios que se ofrecen, pero sin desmeritar los amplios atractivos con los que cuenta el Atlántico, los cuales son suficientes para ofrecer un turismo excepcional.

Colombia como marca país

Por otro lado, en la discusión sobre la construcción de una marca país que trascienda los cambios de gobierno, Bessudo cuestionó la falta de continuidad de procesos que afiancen ese tipo de iniciativas; argumento que fue apoyado por el viceministro de Turismo, Julián Franco. Para el funcionario, “la marca es Colombia”.

Precisamente, para mantener en el tiempo proyectos que generen una identidad turística propia, Arango sugirió que el país debe encontrar una narrativa de fondo que integre esa rica variedad de culturas, saberes, lugares y actividades con los que cuentan ciudades como Barranquilla, referentes en diversidad que pueden ser aprovechados de mejor manera.

Panel: De vender tiquetes y destinos a diseñar experiencias”. | Foto: Caracol Radio Ampliar Panel: De vender tiquetes y destinos a diseñar experiencias”. | Foto: Caracol Radio Cerrar

A su turno, Mariana Sánchez, fundadora y gerente de Check New Places, sostuvo que esa identidad colombiana debe construirse desde las comunidades. Por eso, la experta propuso pasar del diseño a la “curaduría de experiencias” y fortalecer a los operadores locales como “aliados regenerativos”. No obstante, advirtió que para lograrlo, la nación necesita territorios con condiciones básicas aptas para ofrecer servicios de calidad. “Sin esas bases sólidas no hay vida, sin el agua no hay realmente turismo”, afirmo.

A esa advertencia se unió Bessudo al aseverar que “el turismo puede ser peligrosísimo, puede ser devastador”, y recordó que Colombia conserva algunos de los últimos territorios vírgenes del planeta, por lo que pidió definir una apuesta turística que evite la masificación.

En complemento a esa postura, Natalia Bayona rechazó la idea de establecer eslóganes “mercantilistas” para la identidad nacional. “La marca del país es lo que se tiene que posicionar: se llama Colombia, sin apellidos”. Para la directora ejecutiva de ONU Turismo, el desafío común está en construir una visión de largo plazo que permita que el país sea reconocido por su identidad, mientras adapta sus mensajes a los sectores del turismo, la inversión, la gastronomía o la música.

En conclusión, para los expertos, hay que decidir qué es lo que Colombia quiere mostrar al mundo, cómo hacerlo sin generar expectativas que no pueda cumplir, garantizando que las comunidades y los territorios se beneficien del turismo de forma sostenible.