Barranquilla enfrenta el reto de convertir su auge turístico en crecimiento duradero

Panel Los factores que definen a una ciudad como destino y qué errores no se pueden cometer | Foto: Caracol Radio

La evaluación de qué le ha permitido a Barranquilla consolidarse como una potencia turística emergente en el país y el continente; así como los riesgos y desafíos venideros en el siguiente paso de crecimiento en turismo para la ciudad fueron los primeros temas en la agenda durante la Cumbre Internacional Barranquilla Global, Turismo y Ciudad este miércoles 26 de agosto.

Para los actores clave del sector turismo en la ciudad, la construcción de Barranquilla como destino ha sido resultado de un proceso de largo plazo que comenzó por fortalecer las condiciones urbanísticas que hacen posible la llegada de visitantes y eventos. La ciudad, explicó Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, lleva cerca de 18 años trabajando en infraestructura y conectividad, al tiempo que ha buscado articular a las entidades públicas y el sector privado hacia mejorar la percepción de Barranquilla desde afuera.

“En Barranquilla, para poder llegar a esta confianza que se está generando sobre la ciudad, tuvimos que empezar por arreglar la casa”, dijo Cáceres.

Para Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines en Colombia, esos avances en conectividad permitieron que Barranquilla pasara de ser percibida como una ciudad alejada a posicionarse ante todo por sus posibilidades turísticas y empresariales. Asimismo, destacó entre los activos de la “arenosa” la ubicación estratégica que tiene en el Caribe, el capital empresarial propio que ha desarrollado en lo corrido de este siglo y una identidad cultural con reconocimiento internacional, especialmente reflejada en el Carnaval.

Para Cáceres, sin embargo, el reconocimiento internacional de esa cita representa tanto un activo valioso, como lo describe Zarante, como un desafío en materia de la percepción de los visitantes. Afirma que desde la administración local se busca que la agenda de eventos en la ciudad no se concentre exclusivamente en el Carnaval y genere actividad todo el año.

Los desafíos que tiene Barranquilla

Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. | Foto: Caracol Radio Ampliar Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por otro lado, el crecimiento del turismo plantea retos que van más allá de solo atraer visitantes con más regularidad haciendo uso de las mismas fórmulas. Julián Guerrero, socio fundador de The Grand Tour Company y exviceministro de Turismo, planteó que el desafio nacional actual no es únicamente de promoción y mercadeo. “Uno de los dramas que tenemos como país es que las oportunidades que hay en el turismo no están siendo acompañadas de un fortalecimiento de la institucionalidad que lo regula”, señaló. El caso de Barranquilla misma, que cuenta con una oficina de turismo, pero no con una secretaría dedicada al sector, fue presentado como un ejemplo de esa brecha institucional.

Según Guerrero, a esa institucionalidad debe sumarse una infraestructura que tampoco puede entenderse solamente desde las obras físicas. El exviceministro llamó la atención sobre la importancia de la gestión de datos, el manejo de los flujos de personas y el transporte de última milla como elementos que adquieren mayor relevancia a medida que crece la actividad turística y en los que Barranquilla debería fijar su mirada en el futuro cercano.

En otra linea, la discusión sobre infraestructura estuvo acompañada por otros factores que, para Zarante, serán determinantes en la siguiente etapa: una política turística definida, incentivos económicos para fortalecer la conectividad aérea, y aumentos en seguridad y sostenibilidad percibidas en la ciudad.

En particular, considera que la seguridad no debe medirse únicamente por las condiciones objetivas del destino, sino también por la percepción que tienen los visitantes. Y en materia de sostenibilidad, señaló Zarante, la actividad debe demostrar su valor para las comunidades que la reciben: “si ellas no encuentran beneficios económicos en el turismo, esa falta de apropiación puede convertirse en un freno para la población”, sostuvo.

La disponibilidad de recursos, especialmente en las condiciones económicas actuales del país, fue otro de los desafíos mencionados. Guerrero señaló que, aunque nunca serán suficientes, el país puede mejorar la forma en que utiliza los que ya tiene. Esto implicaría definir con mayor precisión hacia qué proyectos de infraestructura, competitividad y promoción se destinan los recursos, priorizando aquellos con mayor capacidad de generar retornos económicos.

Con todo, la discusión dejó así sobre la mesa una tarea que va más allá de aumentar la llegada de visitantes: acompañar ese crecimiento con las capacidades de infraestructura, gestión, seguridad, gobernanza y sostenibilidad necesarias para que Barranquilla pueda seguir ampliando su papel como destino turístico y de eventos.