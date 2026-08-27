Esta es la estrategia para impulsar el turismo en “La Arenosa”

La Cumbre Internacional Barranquilla Global, Turismo y Ciudad abrió un espacio para que especialistas en la industria cultural y turística conversaran sobre las potencialidades que tiene “La Arenosa” para convertirse en un referente regional en materia de entretenimiento.

Para la directora ejecutiva de ProBarranquilla, Vicky Osorio, el sector necesita estabilidad para consolidar la promoción de oferta. “Cada gobierno de turno no puede llegar e iniciar de cero”, afirmó. Osorio también habló de la necesidad de visibilizar los lugares destino y de contar con recursos organizados para generar impactos de mayor nivel, con proyección internacional.

A su turno, Andrés Escandón, director regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), explicó que la empresa privada puede ayudar a garantizar esa continuidad de las estrategias. Al hablar de los destinos internacionales más maduros, señaló que allí el ecosistema público y privado entiende la importancia de invertir en turismo y en la captación de eventos.

Desde el sector privado, mencionó, el turismo de negocios es algo en lo que la capital del Atlántico debe invertir. “Mientras el gasto promedio diario de un turista en Colombia ronda los 120 dólares, el viajero de negocios puede alcanzar cerca de 690 diarios”. Asimismo, agregó que Barranquilla debe ser más ambiciosa en la consecución de congresos y visitantes corporativos, y que debe apostar por nichos específicos: “nosotros no podemos ser todo para todos”.

Osorio coincidió en que esa oferta es un nicho estratégico para la ciudad, pero que la estrategia debe apuntar a diferenciarla de otros destinos con características similares. “El tema cultural es lo que nos define y es la identidad propia la que nos va a diferenciar del resto”, señaló.

Los participantes en la Cumbre Internacional: Barranquilla Global, Turismo y Ciudad coinciden en que una estrategia turística para Barranquilla debe ser a largo plazo. | Foto: Caracol Radio Ampliar Los participantes en la Cumbre Internacional: Barranquilla Global, Turismo y Ciudad coinciden en que una estrategia turística para Barranquilla debe ser a largo plazo. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por su parte, Camilo Mejía, coordinador del Observatorio de Turismo Sostenible de Barranquilla y el Atlántico, planteó la necesidad de una estrategia de turismo de largo plazo que permita definir objetivos y medir si realmente se están cumpliendo. Para ello, pidió consolidar un sistema de información que permita conocer, entre otros aspectos, el impacto económico y social que deja cada tipo de visitante.

En ese sentido, para Mejía, el futuro de la planificación turística está en los datos: “La estrategia que tomemos, la dirección que tomemos tiene que estar basada en la evidencia, en datos”. También insistió en la necesidad de invertir en infraestructura tecnológica, inteligencia artificial e internet de las cosas, para avanzar hacia sistemas de información en tiempo real y mejorar la capacidad de anticipación a los cambios.

Los expertos concluyeron que la “Puerta de Oro de Colombia” necesita pensar el turismo como una política de largo plazo y construir una estrategia sostenida, basada en datos, con participación privada y enfocada en el turismo de negocios. No obstante, aclararon, es importante conservar la cultura diferencial de la ciudad.