Gustavo Gómez moderó conversatorio en la Convención Bancaria #60.

Gustavo Gómez Córdoba, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media, moderó un conversatorio titulado “Experiencia: el cliente financiero como prioridad”, en el marco de la Convención Bancaria #60 que se cumple en la capital bolivarense.

En el diálogo gerentes y miembros de entidades que pertenecen al ecosistema de servicios y finanzas, discutieron alrededor de la atención y el papel de herramientas tecnológicas como la IA, para mejorar las experiencias de sus clientes.

“No sé qué tanto quieren los bancos que nosotros los queramos”, fue la pregunta del moderador que abrió el intercambio de opiniones entre los panelistas, quienes coincidieron en expresar que la tecnología no puede superar el papel de las personas en las empresas.

“Ganarse el corazón de los calientes, su preferencia, su intención real de permanecer con nosotros y garantizarle velocidad en lo simple, acompañamiento, empatía y sensibilidad en lo complejo y protección en lo que es sensible para ellos”, dijo entre las conclusiones Adriana Arismendi, Vicepresidenta Corporativa de Mercadeo y Ventas Digitales de Bancolombia.

La jornada se cumplió en el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones Cartagena de Indias con una masiva asistencia.

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