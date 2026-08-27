“Debíamos esperar la alarma”: vicepresidente de Senado por insólita proposición para evacuar
En el programa 6AM W de Caracol Radio el vicepresidente del Senado, Manuel Virgüez e Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, debatieron sobre la propuesta para evacuar el Senado tras el temblor.
“Debíamos esperar la alarma”: vicepresidente de Senado por propuesta para evacuar tras temblor
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...