Con inversiones por USD 123 millones, Claro consolida su evolución como empresa de tecnología

Claro Colombia consolida su evolución de una compañía de telecomunicaciones hacia una empresa de tecnología con capacidades integrales para impulsarla transformación digital,la innovación y la competitividad del país. Durante la Convención Bancaria de Asobancaria, anunció que durante los últimos cinco años ha invertido USD 123 millones en el fortalecimiento de sus datacenters Triara, en Bogotá, y Megacenter, en Medellín.

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Solo en 2026, la compañía está destinando USD 25,5 millonespara tal fin: USD 14 millones para ampliar capacidad y modernizar infraestructura, y USD 11,5 millones para fortalecer plataformas y servicios de ciberseguridad. Estas inversiones permitirán habilitar nuevos espacios tecnológicos, renovar equipos críticos, aumentar capacidad energética y responder a una mayor demanda de nube, analítica avanzada, inteligencia artificial y procesamiento intensivo de datos.

“Claro ya no es solamente una compañía que conecta personas y empresas. Hoy somos una empresa de tecnología que integra conectividad, fibra óptica, 5G, data centers, nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. Estamos invirtiendo para que las organizaciones encuentren en Colombia la capacidad tecnológica que necesitan para procesar más información, proteger sus operaciones, innovar y crecer”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

La infraestructura de Claro ya cumple un papel estratégico en la economía digital del país. La compañía concentra cerca del 50% de la capacidad instalada de centros de datos en Colombia, sus datacenters son utilizados por cerca del 80% de las instituciones financieras, el 50% de las empresasy el 30% del Gobierno.Desde estas infraestructuras se administran más de 1.500 racks instalados y 14.000 máquinasvirtuales, y se gestionan más de 500.000 eventos de ciberseguridad al mes.

La expansiónresponde también a uno de los principales desafíos que planteala inteligencia artificial y es la necesidad de mayor capacidad energética y de cómputo. Las cargas de IA y procesamiento de alto desempeño requieren servidores más potentes, capaces de consumir significativamente más energía y generar mayores exigencias de climatización y respaldo. Por eso, Triara incorporará nuevas posiciones de alta densidad energética de entre 10 kW y 20 kW, preparadas para soportar este tipo de cargas, mientras Megacenter Medellín habilitará un nuevo espacio con capacidad para 100 posiciones de hasta 10 kVA.

Estas capacidades se complementan con infraestructura crítica de energía, respaldo eléctrico, climatización y seguridad, además de estándares internacionales de continuidad y disponibilidad, entre ellos la certificación ISO 22301:2019 de Triara y las certificaciones ICREA de ambos datacenters.

“Durante décadas invertimos para conectar a Colombia. Hoy estamos dando un paso más y es convertir esa conectividad en capacidad tecnológica, innovación y oportunidades. Invertir en data centers, energía, nube, inteligencia artificial y ciberseguridad es invertir en la competitividad que necesitan las empresas y el país”, concluyó el Presidente de Claro Colombia.