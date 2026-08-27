Con apoyo antioqueño, las fintech se consolidan como grandes beneficiarias del crédito en Colombia

Medellín

El Fondo de Garantías (FGA) reportó un masivo respaldo al sector de la tecnología financiera durante el primer semestre de 2026. De los 6,2 millones de operaciones garantizadas por un valor total de $8,5 billones, las fintechs concentraron cerca de 4,3 millones de créditos, posicionándose como el canal principal respaldado por la entidad para bancarizar a 3,1 millones de colombianos.

El crecimiento de este ecosistema tecnológico se refleja en el uso intensivo de sus herramientas de soporte, donde el 86 % de las 38.000 operaciones diarias gestionadas se completaron mediante garantías digitales. Esta infraestructura permitió que el número de préstamos garantizados aumentara un 44 % respecto al mismo periodo del año anterior, impulsando de forma directa la inclusión financiera.

Un respaldo clave ante la diversificación y el riesgo del mercado

La alianza entre FGA y las empresas tecnológicas superó significativamente la intermediación tradicional, frente a un millón de créditos respaldados para la banca y 443 mil para el sector retail. La mayor parte de este volumen de financiamiento digital se destinó al crédito en comercios (4,3 millones de operaciones) y a créditos de libre inversión (1,5 millones de operaciones).

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En términos de distribución territorial, la mayor concentración de recursos se registró en Cundinamarca con $2 billones y Antioquia con $1,1 billones. Asimismo, para mitigar la materialización del riesgo, el FGA desembolsó $391.000 millones a sus aliados intermediarios, un incremento del 95 % que asegura que las empresas tecnológicas mantengan su liquidez y continúen otorgando financiamiento.