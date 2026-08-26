Tres ingenieros de Cardique apoyan evaluación de edificaciones afectadas en Manizales

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), a través de su Dirección Técnica de Planeación y en articulación con la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS), brinda apoyo técnico a las labores de atención de las comunidades afectadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

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La iniciativa hace parte de la articulación que viene adelantando ASOCARS, atendiendo las directrices del Ministro de Ambiente Fabio Arjona, para identificar y coordinar las capacidades técnicas de las corporaciones autónomas regionales que pueden apoyar a los municipios, veredas y corregimientos afectados por el movimiento sísmico.

Las labores se desarrollan teniendo como referencia los lineamientos expedidos el 20 de agosto de 2026 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante los cuales se establecen orientaciones técnicas y operativas para la aplicación de una metodología unificada de evaluación de edificaciones residenciales y otras estructuras afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

Estos lineamientos contemplan la evaluación de las condiciones estructurales de las edificaciones, con el objetivo de establecer si presentan condiciones que permitan su habitabilidad o si, por el contrario, requieren restricciones de uso o medidas adicionales de seguridad.

El director general de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, señaló que “para CARDIQUE es fundamental sumar capacidades y esfuerzos, y atender el llamado del Ministro de Ambiente, con el fin de fortalecer la articulación entre las CAR y solidarizarnos con las comunidades que hoy nos necesitan. Entre todos podemos poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de los territorios y contribuir a su recuperación”.

Como parte de este esfuerzo interinstitucional, CARDIQUE dispuso el desplazamiento de tres profesionales especializados en ingeniería civil: Andrés Cassiani, Germán Beltrán y Orlando Díaz Navarro, quienes aportarán sus conocimientos y experiencia a las jornadas de evaluación técnica.

Con esta participación, CARDIQUE reafirma su disposición para articular capacidades con otras corporaciones y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, contribuyendo desde su experiencia técnica a la protección de las comunidades y a la toma de decisiones que permitan garantizar condiciones adecuadas de seguridad para las familias afectadas.

La Corporación continuará acompañando las acciones que sean requeridas en el marco de esta articulación, poniendo a disposición su talento humano y capacidades técnicas para contribuir a la atención oportuna de las comunidades afectadas por el sismo.