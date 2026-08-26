Trágico accidente en el centro de Bello cobra la vida de un adulto mayor

Bello, Antioquia

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de Adelfio de Jesús Sepúlveda Castaño, de 79 años, en inmediaciones del Parque de Bello. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este pasado martes 25 de agosto, cuando el adulto mayor habría sido arrollado por un bus, perdiendo la vida en el lugar del siniestro.

Pese a la pronta llegada de los organismos de socorro al sitio de la emergencia, las lesiones sufridas por la víctima le causaron la muerte de manera inmediata. Las autoridades de tránsito acordonaron la zona para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar las evidencias necesarias que permitan esclarecer cómo se produjeron los hechos.

La Alcaldía de Bello lamentó profundamente el fallecimiento del ciudadano, expresó sus condolencias a los familiares e informó que la Secretaría de Movilidad entregará todo el material probatorio a las autoridades competentes. Asimismo, recordó a las empresas de transporte que el centro es una zona priorizada para peatones, por lo que los vehículos autorizados deben transitar con máxima precaución.

Investigación en desarrollo

Por ahora, las circunstancias exactas que desencadenaron el arrollamiento continúan sin establecerse de forma oficial. La Fiscalía y los peritos viales avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector para determinar las condiciones en las que transitaba el bus y precisar la responsabilidad de las partes involucradas.

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Antecedentes que encienden las alarmas

El caso genera gran conmoción en la comunidad bellanita, no solo por la tragedia actual, sino porque no es el primer evento de este tipo en el municipio. Habitantes del municipio recordaron que en años anteriores ya se habían registrado accidentes similares, donde otro adulto mayor perdió la vida luego de ser arrollado por un bus.

Líderes comunitarios y peatones reiteran la urgencia de endurecer los controles de velocidad y respetar las zonas semaforizadas en el corazón de Bello, y se espera que en las próximas horas las autoridades de movilidad entreguen un balance oficial con mayores detalles sobre el avance de las diligencias judiciales en este caso.