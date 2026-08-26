Senador Enrique Cabrales respalda proyecto que prohíbe acceso de niños a redes sociales

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales estaría encontrando un nuevo escenario de expansión en Colombia: las redes sociales.

Así lo advierte un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), que señala el uso de plataformas digitales como TikTok y Facebook para contactar, persuadir y captar a menores de edad con el propósito de involucrarlos en actividades relacionadas con el conflicto armado.

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Frente a esta situación, el senador bolivarense del Centro Democrático, Enrique Cabrales, expresó su preocupación y calificó el fenómeno como una amenaza que puede alcanzar a menores en cualquier parte del país.

De acuerdo con el congresista, el uso de las plataformas digitales les permite a las estructuras armadas ampliar su alcance más allá de las zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto. A través de estos espacios, los menores podrían ser identificados y posteriormente engañados o inducidos a vincularse con organizaciones criminales.

“Los grupos armados están utilizando TikTok y Facebook para buscar, engañar y reclutar menores. Ese reclutamiento no se limita a unas regiones específicas: con las redes puede estar tocando cualquier puerta, cualquier barrio y cualquier familia de Colombia”, afirmó Cabrales.

Ante este panorama, el senador reiteró su respaldo a un proyecto que busca restringir el acceso de los menores de edad a las redes sociales, argumentando que estas plataformas estarían siendo aprovechadas por organizaciones criminales para acercarse a niños y adolescentes.

Cabrales sostuvo que, si los grupos armados están recurriendo a herramientas digitales para fortalecer sus mecanismos de captación, las autoridades también deben implementar medidas para cerrar esos canales y reforzar la protección de los menores.