Secretaría de Salud de la gobernación se reporta frente a la actual crisis del Hospital Carisma

Medellín

Trabajadores de E.S.E. Hospital Carisma denuncian que completan dos meses sin recibir sus salarios, situación que, aseguran, está afectando seriamente sus condiciones económicas y generando incertidumbre entre quienes trabajan en este centro asistencial.

Los empleados también advierten que la situación se ha complicado por la renuncia de la gerente, mientras que, según las denuncias conocidas por Caracol Radio, actualmente no habría suficiente personal para adelantar las gestiones administrativas necesarias que permitan concretar, al menos, uno de los pagos pendientes.

Plan de acción por parte de la Gobernación

Desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia señalaron que la Gerencia encargada de la E.S.E. Hospital Carisma sostuvo una reunión con la Gobernación y que, como resultado, la institución deberá presentar un plan de acción para enfrentar la crisis financiera.

Más información Durante la noche de este martes 25 de agosto, Chocó se sacudió de nuevo tras un nuevo sismo

De acuerdo con la dependencia departamental, el plan contempla medidas para recuperar la cartera y revisar el presupuesto de la institución, con el propósito de generar las condiciones que permitan ponerse al día con los salarios de los trabajadores.

La situación financiera de Carisma no es nueva. En enero de 2024 la administración del hospital reconoció dificultades de liquidez y señaló que existían recursos pendientes de pago por parte de entidades y contratos relacionados con la prestación de servicios.

Ahora, los trabajadores esperan que las medidas anunciadas por la Gobernación se traduzcan en una solución concreta y, especialmente, en el pago de los salarios que permanecen pendientes.