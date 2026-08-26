Paloma Valencia aseguró que Carolina Soto no tiene tachas políticas y lamentó renuncia a la CCI

Paloma Valencia aseguró que Carolina Soto no tiene tachas políticas ni éticas y lamentó renuncia al CCI

En el marco de la 60a Convención Bancaria de Cartagena, la excandidata presidencial Paloma Valencia, se refirió a Carolina Soto y lamentó que haya declinado su aspiración a liderar la Cámara Colombiana de la Infraestructura, tras las divisiones que habría causado su llegada a uno de los espacios más representativos del sector construcción.

Para la militante del partido Centro Democrático, se trata de una mujer cuya hoja de vida es “admirable”, qué según ella, ha pasado por diferentes cargos en el país de manera sobresaliente.

“A mi me entristeció muchísimo cuando renunció al Banco de la República, donde no solamente mostraba sus capacidades como economista, sino que representaba a las mujeres”, dijo la exsenadora.

La voz de Valencia, se suma a muchas en el país que han cuestionado la posición del ejecutivo, y al propio gremio cuya autonomía, quedaría en entredicho.