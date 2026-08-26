Mutualser y Fundación Ser Social formó 1.693 personas en Montes de María

Un total de 1.693 personas graduadas, más del 40 % formadas en áreas de salud y 579 asociados e hijos de asociados a mutualser beneficiados con un subsidio educativo del 75%.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas cifras resumen el impacto de TECNISER, una iniciativa de Fundación SER SOCIAL con el respaldo de mutualser, que convierte la educación para el trabajo en oportunidades para las comunidades de los Montes de María. Justamente el pasado sábado 22 de agosto 73 estudiantes se graduaron en un evento que tuvo lugar en la sede principal de mutualser en El Carmen de Bolívar.

En sus 11 años de funcionamiento, TECNISER ha formado estudiantes de zonas urbanas y rurales de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Ovejas, Sucre, con programas técnicos laborales en áreas como enfermería, servicios farmacéuticos, contabilidad, administración, seguridad ocupacional, primera infancia y tecnología.

El impacto tiene una expresión especial en el sector salud: más del 40% de los graduados corresponde a Auxiliar en Enfermería y Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, contribuyendo a fortalecer el talento humano de los territorios.

“Gracias al apoyo de mutualser, ingresé a Tecniser, me gradué y gracias a ese apoyo tuve mi primera oportunidad laboral en la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen y gracias a todo ese apoyo que me dieron, tengo un trabajo fijo y estoy saliendo adelante”, Carlos Romero, egresado como Auxiliar Contable.

Para mutualser, esta apuesta hace parte de una visión de bienestar que va más allá de la atención en salud y que busca fortalecer las capacidades y oportunidades de las comunidades. Es también una expresión de su origen solidario: una visión que nació hace 32 años en los Montes de María y que hoy se mantiene vigente a través de iniciativas que ponen a las personas y al territorio en el centro.

Para Galo Viana, gerente de mutualser, generar bienestar también significa abrir oportunidades: “Esta apuesta por la educación refleja nuestro propósito social y nuestra convicción de que fortalecer las capacidades de las personas es también transformar sus comunidades”.

Con estos resultados, TECNISER se consolida como una apuesta por la formación y el talento local, conectando educación, oportunidades laborales y desarrollo territorial en los Montes de María.