Vassar 2026 se transforma en Festival de Creadores: Música, talleres y Mundial con emprendimientos

Bogotá será escenario de una nueva edición de Vassar, una de las vitrinas más importantes para el emprendimiento colombiano y que ahora da un paso más allá con una evolución de su concepto: dejar de ser una feria para convertirse en un festival.

Del 1 al 5 de julio se celebrará la décima edición de este evento, ahora nombradado el Vassar Festival de Creadores, una apuesta que pone en el centro no solo las marcas y los productos, sino también las historias, procesos y talentos que hay detrás de cada emprendimiento.

Música, talleres y Mundial durante el festival

La transformación llega después de nueve ediciones en las que más de 3.900 emprendedores han participado en sus pabellones y cerca de 380.000 personas han recorrido sus espacios. Para esta edición, la organización espera recibir más de 45.000 visitantes.

Entre las novedades se encuentra un nuevo diseño de recorrido que transformará la experiencia de los visitantes, con espacios como Plaza Vassar, una zona que reunirá emprendimientos, gastronomía y experiencias al aire libre. También participarán emprendedores del Bronx Distrito Creativo, artesanos de Cundinamarca elaborando sus productos en vivo, propuestas sostenibles curadas por Inexmoda y una tienda concepto que reunirá galerías y artistas colombianos.

carpas del festival Vassar (Foto: Suministrada) Ampliar carpas del festival Vassar (Foto: Suministrada) Cerrar

Aunque los emprendedores continúan siendo el corazón de Vassar Festival de Creadores, la programación se complementará con una amplia agenda cultural y de entretenimiento que incluye:

Música en vivo.

Experiencias gastronómicas.

Talleres gratuitos.

Actividades para toda la familia.

Uno de los grandes protagonistas será el escenario de Coke Studio, que reunirá a artistas reconocidos como Mauricio & PalodeAgua, Los Tupamaros y Arevalo, junto a talentos emergentes como Polo & Teban y María José Mendoza, ganadores de Sonidos Vassar, una iniciativa creada para impulsar nuevas voces de la escena musical. La agenda también contará con presentaciones de School of Rock y ¡Cierto Animal! para el público infantil

Así, la inauguración oficial del festival se llevará a cabo el miércoles a las 6:00 p.m. con la presentación de Emyl Rusev, el artista detrás de una canción inspirada en Colombia que ha conquistado audiencias alrededor del mundo y que será el encargado de dar inicio a esta décima edición de Vassar.

Los talleres, incluidos dentro de la programación del festival sin costo adicional, serán liderados por Momenta y ofrecerán experiencias para todos los gustos, desde clases de pizza napolitana, pasta fresca y sushi, hasta catas de café, cerveza y ron. La agenda también incluirá actividades de cerámica, pintura, yoga, pilates y experiencias diseñadas para disfrutar junto a las mascotas.

Además, aprovechando que el festival coincide con el Mundial de Fútbol, Michelob Ultra instalará una pantalla gigante para transmitir los partidos, acompañada de un Beer Garden temático, intercambio de láminas, exhibición de camisetas y experiencias interactivas para los asistentes.

Los más pequeños también tendrán un espacio exclusivo en El Petit, una zona con actividades creativas, manualidades y experiencias diseñadas para toda la familia. El festival mantendrá además su formato pet friendly.

Programación

Del 1 al 5 de julio, Vassar Festival de Creadores abrirá sus puertas en el Parque El Country de Bogotá con jornadas que se extenderán entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, y programación hasta las 8:00, 9:00 o 10:00 de la noche, según el día. El miércoles el horario será de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.; jueves y viernes de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.; y domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster Colombia. Los asistentes encontrarán las siguientes opciones entre boletería:

Entrada por día entre semana desde $16.000,

Entradas por día en fin de semana desde $20.000,

Combos familiares x 4 boletas por día que tienen beneficios en costos.

El Pasaporte Vassar, que permite ingresar durante los cinco días del festival.

Con más de 300 emprendimientos, una amplia oferta gastronómica, talleres sin costo, música en vivo, arte y experiencias para todas las edades, Vassar Festival de Creadores busca consolidar una nueva etapa en la que el emprendimiento se convierte en el punto de partida para vivir un festival completo.

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