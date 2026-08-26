La Policía interceptó a dos sujetos que presuntamente acababan de cometer un hurto en Zaragocilla

No alcanzaron a llegar lejos. Dos sujetos que presuntamente acababan de cometer un hurto fueron interceptados por la Policía Nacional cuando intentaban escapar a bordo de una motocicleta por calles del barrio Zaragocilla.

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El hecho fue advertido oportunamente por vecinos del sector, quienes alertaron a los uniformados sobre el presunto hurto cometido mediante intimidación con arma de fuego.

La reacción fue inmediata. Las patrullas de vigilancia activaron un operativo de búsqueda y minutos después localizaron a los sospechosos, quienes se movilizaban en una motocicleta de color negro, de placas TVC 02E.

Durante el procedimiento fueron capturados ‘Ángel’, de 20 años, y ‘Mauro’, de 23 años, señalados por una de las víctimas como los presuntos responsables del hurto.

Los uniformados les incautaron una pistola calibre 9 milímetros y la motocicleta en la que se movilizaban. También fue recuperado un teléfono celular avaluado en más de 2 millones de pesos, que habría sido hurtado durante el hecho.

El procedimiento tuvo además un incidente: uno de los capturados cayó abruptamente de la motocicleta y sufrió golpes en sus extremidades, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Los capturados y los elementos incautados y recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Con este resultado, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su ofensiva contra el hurto. En lo corrido de 2026, en Cartagena han sido capturadas 4.601 personas por diferentes delitos, entre ellas 727 por hurto.

“No vamos a permitir que el delito gane espacio en nuestras calles. La reacción inmediata de nuestros uniformados y la información de la comunidad son fundamentales para obtener estos resultados. Continuaremos desplegando nuestras capacidades para prevenir el hurto y capturar a quienes atenten contra la seguridad de los cartageneros”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.