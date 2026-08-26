Filósofo colombiano asume liderazgo del Council for Secular Humanism, fundado por Sagan y Asimov

Un colombiano es el nuevo director ejecutivo de la organización más importante del mundo en la promoción y defensa de una actitud no religiosa, basada en la ciencia y la ética humanista: el Council for Secular Humanism.

¿De quién se trata?

Pues bien, del colombiano Ariel Peckel, que fue seleccionado para ocupar ese cargo directivo y, además, para ser editor en jefe de la revista ‘Free Inquiry’, ambos vinculados al Center For Inquiry (CFI) organismo que nació hace 50 años de la mano de los científicos Carl Sagan, Isaac Asimov, B.F. Skinner y el filósofo Paul Kurtz.

Su perfil

Peckel, nacido en Bogotá, es filósofo con estudios en la Universidad de Toronto, donde obtuvo una maestría en filosofía y un doctorado en estudios religiosos, con especialización en filosofía moderna de la religión centrada en la Ilustración, el naturalismo moderno y el ateísmo, según su perfil biográfico.

Cursó el bachillerato en Bogotá antes de trasladarse a Israel, viajar por India y Europa, y radicarse finalmente en Canadá, país en el que completó su formación académica.

¿Qué es el Center for Inquiry y el Council for Secular Humanism?

El Center for Inquiry, organización matriz del Council for Secular Humanism, fue fundado en 1991 mediante la fusión del Committee for Skeptical Inquiry y el propio Council for Secular Humanism, este último creado en 1980.

Según su misión institucional, el CFI promueve la separación entre Iglesia y Estado y defiende los derechos de personas ateas y no religiosas en Estados Unidos y otros países.

La organización ha intervenido en procesos judiciales relacionados con la financiación pública de instituciones religiosas, entre ellos el caso Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, en el que se sumó a un amicus brief ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para oponerse a la creación del primer colegio religioso financiado con fondos públicos del país.

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